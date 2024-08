Marcha para Jesus em Gurupi: Evento focado na adoração com orientações para evitar politização

Por Wesley Silas

No próximo sábado, dia 31 de agosto, Gurupi sediará a Marcha para Jesus, um evento que reunirá todas as igrejas evangélicas da cidade em um ato de fé e oração pela sociedade. Organizada pela Associação de Ministros Evangélicos de Gurupi (AMEG), a marcha tem como objetivo principal promover a adoração e espiritualidade, conforme explica o pastor Ezio Paulo, presidente da AMEG.

”Foco na Adoração e Espiritualidade: Para garantir que a Marcha Pra Jesus mantenha seu caráter espiritual, é fundamental que o evento seja exclusivamente voltado à adoração a Deus. Recomenda-se, portanto, aos candidatos aos cargos de Prefeito e Vereadores”, recomentou a AMEG

A concentração terá início às 16h, na Rua 1, em frente à Prefeitura, e seguirá pela Avenida Goiás até o estacionamento do Shopping Araguaia, onde acontecerá um show especial em celebração ao evento.

A AMEG destacou a importância de manter o foco no propósito espiritual do encontro, solicitando que candidatos a cargos políticos e autoridades evitem a distribuição de materiais promocionais ou qualquer manifestação de campanha durante o percurso, especialmente na concentração que ocorrerá na Praça Santo Antônio.

Além disso, uma nota de esclarecimento emitida pela associação reforça que a politização do evento não será permitida. Durante a marcha, o trio elétrico responsável orientará os participantes a evitar qualquer ato de conotação eleitoral. O acesso ao trio elétrico será restrito a pastores e locutores previamente autorizados, garantido que o evento mantenha seu caráter religioso e apolítico.

”A participação no trio elétrico deve ser restrita aos pastores e locutores previamente autorizados pela organização do evento. Recomendamos que candidatos a cargos eletivos e autoridades politicas permaneçam entre os participantes, evitando qualquer atuação que possa ser interpretada como promoção política”, pontua a nota.

A AMEG faz um apelo para que candidatos e autoridades participem do evento como parte da comunidade, em respeito ao seu propósito, sem ações que possam ser vistas como promoção política. Assim, a Marcha para Jesus reafirma seu compromisso com a espiritualidade, convidando toda a população de Gurupi a unir-se em oração e louvor.

NOTA DE RECOMENDAÇÃO

Prezados (as),

A AMEG – Associação de Ministros Evangélicos de Gurupi, no exercício de sua atribuição, vem, por meio desta, apresentar as seguintes recomendações em relação à participação de candidatos na Marcha para Jesus, que ocorrerá no próximo sábado:

1. Foco na Adoração e Espiritualidade: Para garantir que a Marcha Pra Jesus mantenha seu caráter espiritual, é fundamental que o evento seja exclusivamente voltado à adoração a Deus. Recomenda-se, portanto, aos candidatos aos cargos de Prefeito e Vereadores. Como também as

autoridades politicas que não haja distribuição de materiais promocionais ou de campanha eleitoral, na concentração que ocorrerá na Praça Santo Antônio, durante o percurso da Marcha Pra Jesus, que ocorrerá durante a saída da Avenida Goiás até o Shopping Araguaia e durante o show.

2. Orientações para o Trio Elétrico: A participação no trio elétrico deve ser restrita aos pastores e locutores previamente autorizados pela organização do evento. Recomendamos que candidatos a cargos eletivos e autoridades politicas permaneçam entre os participantes, evitando qualquer atuação que possa ser interpretada como promoção política.

3. Organização das Igrejas: Desde a saída e no percurso, deverão ser obedecidas as instruções da organização do Evento.

4. Uso do Palco Principal: Reforça-se que o palco principal será utilizado exclusivamente por autoridades eclesiásticas. Candidatos não devem subir ao palco, como também autoridades politicas de modo a garantir que o propósito do evento seja mantido, preservando seu caráter de celebração, adoração e fé.

Essas orientações visam assegurar que a Marcha para Jesus permaneça um evento estritamente religioso, sem interferências políticas, honrando sua essência como um momento de louvor e adoração.

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS