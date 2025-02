Município de Gurupi sedia curso de Prevenção à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

O Município de Gurupi está sediando o curso de Prevenção à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, com o objetivo de fortalecer as redes de apoio e assistência social dos municípios da região Sul do Tocantins. A capacitação é realizada por meio de uma parceria entre o Governo do Estado, através da Secretaria de Cidadania e Justiça, e Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e Cidadania, e demais prefeituras da região.

Por Redação

Voltado aos profissionais dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e demais órgãos do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, o curso aborda formas de identificar situações de violência, bem como estratégias para inibir e prevenir essas ocorrências. A capacitação segue até a próxima quinta-feira, 20, com previsão de um segundo módulo em março.

A secretária municipal da Mulher e Cidadania, Cristina Donato, enfatizou que a prevenção é a chave para evitar que o pior aconteça. “Essa capacitação é fundamental porque atua diretamente junto aos profissionais que estão na linha de frente no enfrentamento à violência contra crianças. Teremos três dias de formação, incluindo uma palestra com psicóloga para os estudantes da Escola Municipal Antônio de Almeida Veras, nesta quarta-feira, 19”, explicou.

O Secretário Executivo da Cidadania e Justiça, Hélio Marques, destacou a importância de conscientizar a sociedade e integrar os profissionais da rede de proteção. “Esse encontro é um alinhamento essencial para que possamos contribuir de maneira positiva e eficiente na proteção das nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

Representando a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, o vice-prefeito Adailton Fonseca destacou a relevância da iniciativa, especialmente neste período de pré-carnaval. “É um encontro para alinhar as melhores práticas no combate à violência sexual, garantindo que nossa rede de proteção esteja cada vez mais preparada para evitar a violação dos direitos das crianças e adolescentes. A gestão Josi Nunes e Adailton Fonseca está sempre atenta a essa pauta”, ressaltou o vice-prefeito.

Carlos Eduardo Soares, presidente do Conselho Tutelar de Gurupi, também celebrou a iniciativa. “Essa capacitação vem para somar com o trabalho do Conselho Tutelar. Trabalhamos diariamente com crianças e adolescentes, e a formação oferecida pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Gurupi vai fortalecer ainda mais nosso trabalho. Capacitações contínuas são essenciais para desenvolvermos um trabalho eficaz nas áreas dos direitos das crianças e adolescentes”, ressaltou.