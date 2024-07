Nova Agência do Sicredi em Gurupi impulsiona desenvolvimento na margem Oeste da BR-153 em Gurupi

Por Wesley Silas

A Sicredi, pioneira entre as cooperativas de crédito no Brasil, inaugurou na noite desta terça-feira, 10, uma nova agência na Rua S-15, na margem oeste da BR-153 em Gurupi. Este movimento atende à necessidade de cerca de 45% da população da cidade que reside na região, demonstrando um compromisso com a descentralização dos serviços financeiros.

Durante a inauguração, o presidente da ACIG, Wilson de Souza, destacou a importância dessa iniciativa para valorizar a região e mencionou a nova baia de atendimento comercial da cooperativa, agora disponível na nova agência. “A parceria com o Sicredi fortalece nosso compromisso com o desenvolvimento local”, afirmou.

João Victor Stival, presidente do Sindicato Rural de Gurupi, enalteceu a proximidade da agência com o Parque de Exposição Agropecuária Antônio Lisboa da Cruz, reforçando a importância do apoio ao comércio e aos produtores rurais da região. “Agradecemos ao Sicredi por acreditar no potencial do nosso setor agrícola”, disse Stival.

A Prefeita Josi Nunes também marcou presença, ressaltando o impacto positivo que essa descentralização trará para a cidade, especialmente para a região oeste que vem recebendo investimentos significativos, como a Via da Integração José Wilson Siqueira Campos. “Este é um momento chave para Gurupi. O Sicredi continua demonstrando confiança no nosso potencial ao expandir seus serviços para áreas que correspondem a quase metade da nossa população”, comentou a prefeita.

Celso Ramos Regis, presidente da Cooperativa Sicredi, celebrou o evento destacando o crescimento contínuo da cooperativa, que é a primeira de crédito na América Latina.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades e líderes locais, incluindo o diretor executivo do Sicredi, Luiz Guilherme, o gerente regional do Sicredi, Wanderson Fortuna, e o gerente da nova agência, Charles Pezzute, assim como empresários locais e representantes municipais.

Essa nova agência promete ser um marco no desenvolvimento econômico de Gurupi, fornecendo serviços financeiros essenciais e acessíveis para uma área crescente e vital da cidade.