Nova diretoria da ACIG toma posse e reforça importância da colaboração empresarial na gestão pública em defesa do segmento econômico

A nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), liderada por Raimundo Bonfim e sua vice, Poliana Cirqueira, tomou posse para o biênio 2025/2026. O evento destacou a relevância da colaboração entre o setor empresarial e a gestão pública para o fortalecimento da democracia.

por Wesley Silas

A cerimônia reuniu figuras importantes como o vice-governador Laurez Moreira, a prefeita Josi Nunes, e o presidente da Fecomércio, Itelvino Pisoni. A presença de representantes de instituições financeiras e líderes locais ressaltou a importância da sinergia entre os atores do setor público e da economia.

Em seu discurso de posse, Raimundo Bonfim enfatizou a necessidade de união entre empresários e o alinhamento da ACIG com a CDL, visando fortalecer parcerias e capacitação profissional.

“Nossa gestão sempre buscou parcerias e união, pois a ACIG é a casa do empresário, onde almejamos nossos objetivos”, afirmou. Bonfim destacou ainda parcerias com organizações como o Sebrae e a CDL para potencializar a atuação das duas entidades, que compartilham objetivos semelhantes. “A CDL está presente e estamos buscando unir estas duas entidades porque os objetivos delas são os mesmos”, arrematou.

Poliana Cirqueira, vice-presidente, destacou seu compromisso em fortalecer a conexão entre os setores do agronegócio, comércio e indústria.

“Na ACIG, temos a oportunidade de contribuir não só com comércio e indústria, mas também com o agronegócio, integrando ainda mais este setor vital em Gurupi”, disse ela.

A prefeita Josi Nunes enalteceu a importância do diálogo com o setor econômico, sublinhando a contribuição da ACIG no desenvolvimento econômico de Gurupi.

“A nossa gestão busca abrir as portas para o diálogo e novas sugestões. A área de desenvolvimento econômico é fundamental para o progresso de uma região, pois significa geração de empregos e novos negócios. Isso deve estar alinhado com a classe empreendedora, representada pelo Sistema S, Academia, setor produtivo e associações comerciais, como a CDL e a ACIG. Para isso, temos promovido uma grande abertura em nossa gestão, que significa trabalhar juntos, pensar juntos e buscar soluções para os nossos grandes desafios em conjunto. Esses desafios muitas vezes travam o desenvolvimento, e é em colaboração que estamos encontrando soluções e alternativas para fomentar essa área da nossa cidade. Aqui na ACIG, estiveram presentes o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, o Secretário de Habitação, Eremilson Leite, e também o nosso vice-prefeito da AGIG”, avaliou a prefeita Josi Nunes.

O vice-governador Laurez Moreira parabenizou a nova diretoria e reconheceu a ACIG como peça chave no crescimento econômico de Gurupi e do Tocantins.

“Eu tenho um respeito muito grande pela iniciativa privada e é evidente que a ACIG desempenha um papel importante para a economia gurupiense e, consequentemente, para o Tocantins. Nosso estado é novo, mas que já fortalece bem a sua economia, e nós temos que dar apoio a esse setor que contribui tanto para o seu desenvolvimento. Parabenizo o novo presidente, a nova vice-presidente e os demais membros que hoje assumem. Tenho certeza de que irão realizar um bom trabalho e fazer com que essa entidade continue sempre muito respeitada, bem como contribuindo para o crescimento econômico da nossa sociedade”, declarou.

Itelvino Pisoni, presidente da Fecomércio e conselheiro da ACIG, relembrou a influência histórica da entidade em momentos decisivos de Gurupi e do Tocantins, como a mudança da capital do estado para Palmas.

“Em 1987, nós fizemos uma campanha em defesa de Gurupi como a Capital do Tocantins, sob o comando do então presidente da ACIG, deputado Ângelo Agnolin. Eu, que era Diretor Financeiro, fizemos uma campanha em Gurupi de mãos vazias, de mãos limpas, e realizamos um movimento tão grande que a Capital do Tocantins saiu de Araguaína, que era a cidade prometida, e foi criado um novo local. Se não fosse isso, hoje a Capital seria Araguaína. Portanto, a ACIG é muito importante, porque, quando se posiciona e quando seus dirigentes têm uma posição, ela conquista o respeito. Agora, para isso, é preciso ter união e parcerias, e é o que precisamos hoje aqui em Gurupi”, distacou Itelvino.

O vice-prefeito Adailton Fonseca, ex-presidente da ACIG, reforçou a importância da entidade no progresso econômico local, destacando o papel do setor privado no crescimento da cidade.

“Nossa cidade tem crescido muito em função da força da iniciativa privada, com todos os segmentos da economia. O fato de eu estar hoje como vice-prefeito, vindo do segmento empresarial, representa a importância que a gestão Josi Nunes tem dado à economia da cidade. A gestão entende o valor do crescimento econômico como forma de desenvolvimento social, e nos colocamos à disposição para parcerias”, enfatizou Adailton.

Com uma história de 52 anos, a ACIG continua a ser um pilar no desenvolvimento de Gurupi, sempre defendendo o desenvolvimento econômico e social desde sua fundação por Emerson Fonseca em 1973. A posse da nova diretoria representa a continuidade desse legado com um olhar voltado para novas parcerias e crescimento.