Nova Diretoria da OAB Gurupi assume com compromisso de fortalecer a advocacia

Por Redação

Na cerimônia de posse realizada em 3 de janeiro de 2025, os novos dirigentes da Subseção de Gurupi, junto com a Seccional Tocantins, assumiram seus cargos na sede da OAB/TO.

O presidente Vitor Schmitz destacou que sua principal missão para o próximo triênio será continuar a valorização e defesa das prerrogativas da advocacia. Além disso, ele pretende promover ações administrativas que respondam aos anseios e garantias do exercício profissional, tanto nas sessões do Conselho Estadual da OAB quanto em debates com representantes do Judiciário, Legislativo e Executivo dos diversos municípios que compõem a Subseção de Gurupi, incluindo Cariri, Formoso do Araguaia, Dueré, Aliança, Peixe, São Valério, Jaú e Palmeirópolis.

”A construção da nova sede da OAB Gurupi também é uma prioridade, viabilizada pelo apoio do Conselho Federal e empenho da OAB Tocantins. O presidente Gedeon tem sido peça-chave nesse projeto e, junto com a diretoria, planeja essa e outras iniciativas que consolidaram a gestão anterior, de 2022 a 2024”, disse o presidente Vitor Schmitz.

No que se refere ao clube da OAB, estão previstas melhorias nas instalações de esporte e lazer, visando aprimorar a qualidade dos serviços prestados à advocacia e seus dependentes.

Os membros empossados incluem o presidente reeleito Vitor Schmitz, a vice-presidente Karin Bortoluzzi, a secretária-geral Roberta Queiroz, o secretário-geral adjunto Dr. Watison Barros e a tesoureira Dra. Lysia Moreira. O mandato terá duração de três anos, iniciando em 2025 e se encerrando em dezembro de 2027. A posse formal da diretoria e das comissões será realizada em fevereiro, seguindo o calendário da Subseção.