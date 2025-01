O sonho de Jacinto Nunes está vivo!

Por Giovanni Salera Júnior

Jacinto Nunes da Silva (1927-1988), o Comandante-aviador, é lembrado não apenas como um empresário bem-sucedido, mas também como um visionário e grande líder político do antigo “Norte Goiano”. Sua trajetória é marcada por sua coragem, incansável dedicação, idealismo e paixão pelas suas raízes. Era um homem generoso, de coração aberto e sempre disposto a trabalhar, com um sonho inabalável de ver a terra que tanto amava prosperar.

Gurupi, que era um pequeno povoado às margens do córrego Pouso do Meio, se transformou em cidade em 1958, dois anos após o início das obras da Rodovia Federal 153, durante o governo do Presidente Juscelino Kubitschek. Esta rodovia ligava Brasília ao Pará, atravessando Goiás.

Natural de Natividade, a cidade mais antiga do “Norte Goiano”, fundada em 1734, Jacinto Nunes, movido pela vontade de fazer parte da nova fase de Gurupi, trouxe sua família para fazer parte de seu desenvolvimento.

Com sua visão estratégica, Jacinto Nunes identificou uma ótimaoportunidade e, em 25 de outubro de 1968, fundou o POSTO AEROPORTO em Gurupi, localizado próximo à primeira pista de pouso da cidade. O posto comercializava combustível para veículos e aeronaves, além oferecer serviços de manutenção e reparos. Tempos depois, fundou a GUTA – GURUPI TÁXI AÉREO LTDA, um serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação, que atendia toda a região do “Norte Goiano” e o sul do Pará.

Nos anos 1970, Jacinto Nunes vivenciou inúmeras conquistas, tanto no campo dos negócios quanto no âmbito familiar. Era um empresário admirado, cercado de amigos e respeitado pela comunidade local.

ALEGRIA E INQUIETAÇÃO

Em 1981, Jacinto Nunes vivenciou uma emoção enorme quando sua filha, Josi Nunes, com apenas 18 anos, passou no vestibular para o curso de Psicologia na Universidade Católica de Goiás, em Goiânia. Ele estava extremamente contente. No entanto, sabia que isso significaria a ausência de sua querida filha por cinco anos, vivendo distante e dedicando-se aos estudos na capital.

Era um momento de imensa alegria misturada com um profundo sentimento de introspecção e inquietação. O coração e a mente de Jacinto Nunes pareciam estar em conflito, como se estivessem divididos entre o prazer pessoal da conquista de sua filha e a preocupação com a realidade dos amigos e conterrâneos que não poderiam compartilhar daquela mesma satisfação. Ele sabia que, no vasto “Norte Goiano”, não existia nenhuma instituição de ensino superior. Apenas as famílias de melhor poder aquisitivo tinham a possibilidade de enviar seus filhos para Goiânia ou outras grandes cidades em busca da educação superior.

Ele olhava ao seu redor, vendo centenas de pais e mães que, devido às limitações financeiras, não podiam experimentar da mesma felicidade. Jacinto carregava em seu coração o sonho de mudar aquela realidade!

No ano seguinte, Jacinto Nunes se lançou à vida pública e foi eleito prefeito de Gurupi. Em 1º de fevereiro de 1983, assumiu o cargo com um grande compromisso: trabalhar incansavelmente, ao lado de sua esposa, Dolores Nunes, do vice-prefeito João Cruz e de outras lideranças locais, para trazer a educação superior para a cidade.

Após dois anos de dedicação intensa, em 15 de fevereiro de 1985, o sonho se concretizou: nasceu a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH). Dolores Nunes foi a primeira diretora da instituição, e sua liderança foi valiosíssima para o sucesso dessa empreitada.

A chegada de uma Instituição de Ensino Superior em Gurupi foi uma verdadeira revolução educacional, transformando não só a cidade, mas toda a região. Gurupi tornou-se um polo de educação, atraindo novos moradores e oferecendo uma oportunidade única de qualificação profissional e transformação de vidas. Muitos, especialmente do “Norte Goiano”, encontraram ali um futuro melhor, mais próximo de casa.

Em 1º de dezembro de 1988, o Comandante Jacinto Nunes nos deixou tragicamente, vítima de um acidente automobilístico. Sua morte causou grande tristeza em toda a sociedade gurupiense e tocantinense. Entretanto, seu sonho permanece bem vivo e se multiplicando!

EXPANDINDO O SONHO

A prefeita Josi Nunes tem demonstrado dedicação e compromisso em fortalecer a UNIRG em Gurupi e expandir sua presença para outras localidades.

No dia 2 de agosto de 2021, Josi Nunes e o prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais, realizaram a abertura da aula inaugural do curso de Medicina da UNIRG no Campus de Paraíso. O evento, que contou com a presença do governador Wanderlei Barbosa e diversas outras autoridades, foi um marco histórico e de grande celebração, quando todos puderam relembrar o legado e o sonho de seu pai, Jacinto Nunes.

Em 2025, ano em que a UNIRG completará 40 anos de fundação, Josi Nunes, com o apoio do deputado Eduardo do Dertins, do prefeito de Colinas, Dr. Kasarin, e de outras lideranças, dará continuidade ao sonho de seu pai, inaugurando o curso de Medicina no campus da UNIRG em Colinas. Este será o décimo curso de Medicina do estado, posicionando o Tocantins como o estado com a maior oferta de vagas de Medicina por habitante no Brasil!

O que antes era sinônimo de pobreza e abandono no antigo “Norte Goiano”, hoje se mostra como um estado em plena transformação e desenvolvimento.

Os números são claros e falam por si mesmos. Em 1990, o recém-criado Tocantins tinha um dos menores índices de população com ensino superior do país, ocupando a 26ª posição (1,44%), à frente apenas do Maranhão (1,32%) e com um índice quatro vezes inferior à média nacional (5,75%).

Trinta e dois anos depois, em 2022, o estado deu um salto impressionante, subindo 16 posições e alcançando o 10º lugar no ranking nacional, com um percentual de tocantinenses com diploma de ensino superior que cresceu mais de 13 vezes, atingindo 19,5%.

A comparação com Goiás, estado do qual o Tocantins se emancipou, é ainda mais reveladora. Enquanto Goiás permaneceu praticamente estagnado, caindo ligeiramente de 12ª (4,4%) para 13ª posição (18,4%), o Tocantins superou seu antigo estado, ultrapassando até mesmo a média nacional de 19,2%.

Esse crescimento extraordinário coloca o Tocantins como o estado que mais avançou nesse indicador, quebrando de vez o estigma de pobreza e falta de oportunidades que um dia caracterizou o “Norte Goiano”.

Além disso, o Tocantins obteve um desempenho extraordinário em outro indicador, conforme os dados da 11ª Edição/2021 do Mapa do Ensino Superior da SEMESP. O estado superou a média nacional de taxa de escolaridade líquida (18,1%), ultrapassou Goiás (19,3% – 14ª posição) e conquistou a 4ª posição no ranking nacional, com 23,4%, evidenciando um impressionante avanço no acesso à educação superior entre os jovens de 18 a 24 anos.

LEGADO

Há quatro décadas, Jacinto Nunes escrevia sua história como um líder ousado e visionário, sendo pioneiro na criação do ensino superior com a FAFICH. Hoje, o Tocantins conta com 26 instituições de ensino superior (IES), que oferecem cursos presenciais, e 44 que oferecem cursos a distância (EAD). Que transformação maravilhosa!!!

Como prefeito, Jacinto Nunes é lembrado por uma série de obras importantes que impulsionaram o desenvolvimento de Gurupi e do sul tocantinense. Ele foi responsável pela abertura de novos bairros, ampliação da iluminação pública, aumento da rede de distribuição de água, construção do Aeroporto Municipal, estruturação da Usina de Beneficiamento de Leite de Soja e implantação do Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG), entre outras realizações. Contudo, sem dúvida, seu maior legado foi o investimento na educação — tanto no ensino básico e secundário quanto no ensino superior, através da criação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH).

A FAFICH começou de forma modesta, com apenas dois cursos: Direito e Pedagogia. Com o tempo, se transformou na Universidade UNIRG, com uma ótima estrutura e um corpo docente altamente qualificado. Atualmente, oferece 16 cursos de graduação e pós-graduação, tanto presenciais quanto a distância, incluindo áreas como Medicina, Odontologia, Enfermagem, Psicologia, Farmácia, Fisioterapia, Educação Física,Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Letras, ⁠Pedagogia etc.

Se nos anos 80 alguém tivesse dito que o “Norte Goiano” teria um dos maiores percentuais de jovens matriculados em universidades, superando até mesmo Goiás e muitos outros estados brasileiros do Sul e Sudeste, e que aqui, no coração do “Norte Goiano”, haveria a maior oferta de cursos de Medicina proporcionalmente à população, com estudantes de todo o Brasil buscando um diploma acadêmico, provavelmente essa pessoa seria vista como lunática ou sonhadora. O Comandante Jacinto Nunes era essa pessoarealmente especial: um visionário, um sonhador, um homem de fé, que plantou sementes extraordinárias!!!

Investir em educação é como plantar sementes de esperança, transformação e prosperidade — sementes que geram frutos por muitas gerações!!!

O mais gratificante de tudo isso é ver que o idealismo, a competência, o compromisso e o amor que Jacinto e Dolores Nunes tinham pelo “Norte Goiano” e, especialmente, por Gurupi, continuam vivos, muito bem vivos!!! Esses valores seguem sendo fonte de inspiração e motivação para todos nós tocantinenses!!!

Palmas – TO, Janeiro de 2025.

Giovanni Salera Júnior

