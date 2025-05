PALMAS 36 ANOS: Prefeito Eduardo Siqueira entrega praça aguardada há 20 anos na Arse 132

Área antes abandonada, passa a ter parque infantil, academia, quadra de areia, calçada acessível e paisagismo

Por Redação

No mês de aniversário de 36 anos de Palmas, uma praça aguardada há 20 anos pelos moradores da Arse 132 (1306 Sul) foi entregue. Na tarde deste sábado, 17, o prefeito Eduardo Siqueira Campos inaugurou o novo espaço que passou por reestruturação completa, com equipamentos de lazer e esporte, transformando uma área antes abandonada em um ponto de integração comunitária. Essa é a décima praça entregue pela atual gestão, dentro do plano de reestruturação e expansão de espaços públicos da Capital.

“Um tempo novo para Palmas”

Durante a solenidade, o prefeito Eduardo Siqueira Campos ressaltou o simbolismo da entrega no mês do aniversário da Capital. “Que seja mais um aniversário que marque um tempo novo para esta capital. Eu penso estar cumprindo um legado e um sonho do meu pai: sentimento, história e legado. Ainda é pouco tempo, mas já estamos com dez praças inauguradas. Todo santo dia estou pensando em um cantinho dessa cidade”, afirmou.

O prefeito também agradeceu a presença da senadora Dorinha e destacou a importância do apoio federal. “De tudo o que a senadora tem feito por nós, na saúde, educação e infraestrutura. É assim que se trabalha. Vamos pensar em Palmas e no Tocantins. Espero muito continuar tendo o apoio da nossa bancada.” Estiveram presentes secretários municipais, vereadores, lideranças comunitárias e outras autoridades.

O secretário municipal de Zeladoria Urbana, Marcílio Ávila, destacou a importância do espaço para a comunidade e prestou homenagem aos profissionais da limpeza.

“Esta é mais uma praça, mais uma vitória, mais uma conquista para a comunidade. Quero aproveitar este momento para fazer uma homenagem aos nossos garis — esses trabalhadores incansáveis que, em nome da equipe da Zeladoria e de todos os servidores, têm se dedicado todos os dias para transformar Palmas. Essa transformação já está acontecendo”.

Melhorias

O local recebeu parque infantil, academia ao ar livre, quadra de areia, calçada com acessibilidade, paisagismo, lixeiras e bancos. Foram instaladas 65 luminárias distribuídas em 22 postes, além de 9 refletores e 900 metros de cabos elétricos. No entorno da praça, outras 20 luminárias também foram instaladas. A área ainda passou por limpeza geral, manutenção das vias e pintura de meio-fio, promovendo mais conforto para os moradores.

Para ajudar na segurança, a Prefeitura está realizando um estudo para instalar câmeras 360º nas praças da cidade, com o objetivo de coibir atos de vandalismo e proteger o patrimônio público.

Texto: Jéssica Sá

Edição: Lorena Karlla Mascarenhas