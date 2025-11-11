Palmas lança programa que reforça o compromisso da gestão Eduardo Siqueira Campos com o desenvolvimento e a geração de empregos

Por Redação

Palmas Mais Empregos reúne poder público e iniciativa privada para abrir mais de 600 vagas e fortalecer a economia local

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, lançou nesta terça-feira, 11, o programa Palmas Mais Empregos. A iniciativa promove o desenvolvimento econômico sustentável e amplia as oportunidades de trabalho para a população. O programa reúne quase 2 mil currículos cadastrados para mais de 600 vagas disponíveis e oferece capacitações e entrevistas presenciais para quem busca ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.

A ação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, o Sebrae, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o Conselho de Desenvolvimento Econômico e empresários locais, reunindo esforços do poder público e da iniciativa privada para fortalecer a economia da capital.

“Palmas é uma das melhores cidades do país para se viver. Somos referência em sustentabilidade, em qualidade de vida, trânsito organizado e a qualificação da mão de obra é uma peça fundamental no processo de desenvolvimento da capital. Vamos buscar mais parcerias para preparar a mão de obra não para o futuro, mas para o agora”, disse o prefeito.

Os resultados recentes confirmam que Palmas segue no caminho do crescimento econômico. Dados do Ministério da Economia, divulgados pelo Novo Caged no início de novembro, mostram que a capital liderou a geração de empregos formais no Tocantins em setembro, com 665 novos postos de trabalho, o que representa 41,7% de todas as vagas criadas no estado. Esse desempenho reforça o protagonismo da cidade e o êxito das políticas públicas implantadas pela atual gestão.

De acordo com os dados, os setores de serviços, comércio e indústria foram os que mais contribuíram para o resultado positivo, demonstrando a diversificação e o dinamismo da economia palmense. A maioria das vagas foi ocupada por jovens entre 18 e 24 anos, em empregos com carteira assinada, o que garante mais estabilidade e segurança para as famílias.

Para o prefeito Eduardo Siqueira Campos, o programa é a prova de que o trabalho e o planejamento são os pilares de uma gestão comprometida com o futuro de Palmas:

“O emprego é o melhor programa social que existe. O Palmas Mais Empregos é a união da cidade em torno de um propósito: garantir oportunidades para quem quer trabalhar e ajudar a construir o futuro da nossa capital.”