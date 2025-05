Palmas sedia encontro nacional sobre os impactos da reforma tributária nos municípios

Evento promovido pela Prefeitura de Palmas reunirá gestores e especialistas de todo o país

Por Redação

A capital do Tocantins será sede de um relevante debate nacional sobre os efeitos da reforma tributária nos sistemas de gestão municipal. Nesta terça-feira, 27, das 9 às 17 horas, o Hotel Girassol Plaza, localizado na Quadra ACSU-NO 10 (101 Norte), receberá o Grupo de Trabalho da Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (Anciti).

Com o tema “Impacto nos sistemas dos municípios com a reforma tributária”, o encontro é promovido pela Agência de Tecnologia da Informação do Município de Palmas (Agtec) e pela Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), em parceria com a Anciti. O evento reunirá gestores públicos, autoridades e especialistas em tecnologia e administração tributária de várias regiões do país.

O encontro contará com a presença do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, que participará da abertura oficial. Também estarão presentes autoridades, técnicos e representantes de cidades do Tocantins e de outros estados. Entre os participantes confirmados estão: Bernardo D’Almeida, presidente da Empresa Municipal de Informática do Recife (Emprel) e atual presidente da Anciti; Fabiano Souza, presidente da Agtec; Helton Molina Sapia, secretário de Tecnologia da Informação de Presidente Prudente (SP); Onilto Barbosa dos Santos, diretor de Tecnologia da Informação de Pirapora (MG); e Liziane Rosner, contadora da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação da Prefeitura de Porto Alegre (Procema).

A programação inclui painéis, rodadas de debate e troca de experiências voltadas para os desafios que os municípios enfrentam com as mudanças da nova legislação tributária. “Acreditamos que a troca de experiências e o diálogo técnico são fundamentais para que os municípios avancem juntos na adaptação de seus sistemas às novas exigências legais. Palmas está preparada para contribuir ativamente nesse processo”, o presidente da Agtec.

Sobre a Anciti

A Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras (Anciti) reúne gestores e entidades públicas de tecnologia de todo o país, promovendo o intercâmbio de boas práticas e o desenvolvimento de soluções inovadoras que tornem os municípios mais eficientes, conectados e sustentáveis.

Texto: Renata Pessoa

Edição:Wédila Jácome

Foto: Regiane Rocha