Prefeitura de Peixe lança edital de concurso público com 44 vagas

da redação

A Prefeitura de Peixe, no sul do Tocantins, publicou edital de concurso público com o total de 44 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.728,82 a R$ 3.556,47. O prefeito da cidade, Cezinha (MDB), foi reeleito.

As inscrições poderão ser realizadas desta quinta-feira (10) até 10 de novembro por meio do endereço eletrônico da banca organizadora, a Fundação Fafipa. A taxa custa R$ 70 ou R$ 100, mas haverá isenção para inscritos no Cadúnico e doadores de medula óssea, desde que solicitadas entre 10 e 15 de outubro.

Os inscritos serão avaliados apenas por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada em 1º de dezembro de 2024. A homologação do resultado final deve ocorrer em 14 de janeiro de 2025.