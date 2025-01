Prado Diagnóstico inova com avançada tecnologia de Ressonância Magnética em Gurupi

Por Wesley Silas

A população de Gurupi e das regiões sul e sudeste do Tocantins agora possui acesso a diagnósticos por imagem de alta qualidade, graças à inovação tecnológica da Prado Diagnóstico. A clínica, que opera há mais de 30 anos em Goiânia e 8 anos em Gurupi, introduziu a ressonância magnética de 1,5 Tesla, uma das mais sofisticadas no campo da imagem médica.

“O recurso de 1,5 Tesla nos coloca em pé de igualdade com grandes centros médicos como Palmas, Goiânia e até São Paulo,” afirma Antônio Carlos Prado, diretor da Prado Diagnóstico. “Com esse equipamento, realizamos exames complexos como avaliações neurológicas para aneurismas, além de exames de mama para rastreamento e acompanhamento do câncer. A tecnologia também permite diagnósticos detalhados de patologias abdominais, como obstruções biliares e tumores, além de ser ideal para a avaliação de endometriose,” explica Prado sobre as capacidades avançadas do aparelho.

Outro benefício para os moradores da região é o acesso facilitado aos exames, resultado de parcerias da clínica com diversos planos de saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi. “Atendemos planos como IPASGU, Unimed, Plansaúde, CASSI do Banco do Brasil, Correios, e firmamos contrato com a Secretaria Municipal de Saúde para atender a população geral,” destaca Prado.

Além da ressonância magnética, a Prado Diagnóstico oferece tomografia computadorizada, ultrassonografia ecodoppler, raio-X digital, mamografia digital e densitometria óssea aos moradores. “Nosso corpo clínico é formado por médicos titulados pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, incluindo subespecialistas em neurologia, neurorradiologia e atuação no aparelho locomotor, garantindo diagnósticos precisos para nossos pacientes,” conclui Prado.

Sobre a Prado Diagnóstico:

A Prado Diagnóstico chegou ao Tocantins em 2017, inicialmente com serviços como Raio-X e Ultrassonografia, expandindo posteriormente para tomografia computadorizada e agora ressonância magnética, consolidando sua posição como referência em diagnósticos por imagem de qualidade na região.

Onde fica:

O Prado Diagnóstico está localizado em Gurupi, Tocantins, na Rua Ministro Alfredo Nasser, 1529, Centro. Para agendar exames, você pode ligar para os números (63) 3312-5656. É considerado uma das melhores clínicas de imagem da região.