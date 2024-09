Prefeito Júnior Marajó garante a realização da Agrosoja com show Gino e Geno nesta sexta-feira

Por Wesley Silas

O evento inicia nesta sexta-feira 13 e conta com várias atratividades com shows com a dupla Gino e Geno e Barões da Pisadinha. A garantia da realização da 5ª Agrosoja em Cariri pelo prefeito Júnior Marajó acontece após uma recomendação do Ministério Público Eleitoral para sua suspensão após a estrutura está toda montada e os shows pagos.

A programação teve início no dia 7 de setembro, com o tradicional Encontro das Comitivas e a cavalgada com animação da Banda Tri Show e do DJ Gabriel e continua nos dias 13 e 14 de setembro, com grandes nomes da músicCategoriasa nacional. No dia 13, a dupla Gino e Geno e o MC Jacaré subirão ao palco para animar o público. Já no dia 14, a festa fica por conta da banda Barões da Pisadinha.

Devido às reformas em andamento no Parque de Exposição, visando aprimorar ainda mais a estrutura para eventos futuros, a Agrosoja acontecerá excepcionalmente ao lado do campo de futebol. A mudança não afeta a programação.