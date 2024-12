Prefeitura, Câmara, empresários, ANTT e Ecovias buscam soluções para problemas de tráfego urbano na BR-153 em Gurupi

Por Redação

Em reunião de trabalho com a Agência Nacional de Trânsito e Transporte (ANTT) e a concessionária Ecovias do Araguaia, nesta quarta-feira, 04, a Prefeitura Municipal de Gurupi, Câmara Municipal de Gurupi e empresários impactados com a obra, se reuniram com o objetivo buscar soluções para os problemas de fluxo de veículos identificados após a duplicação da BR-153, que têm impactado a mobilidade urbana e a segurança viária da população local. A reunião aconteceu após uma visita de técnicos da ANTT nos pontos com maiores gargalos.

Durante a reunião, foi entregue um documento de 27 páginas, elaborado com base nas contribuições da sociedade gurupiense, apontando os principais gargalos e desafios enfrentados devido às mudanças na rodovia. Entre os pontos destacados estão dificuldades em acessos, congestionamentos e impactos na infraestrutura urbana.

Confira aqui o documento.

A reunião foi articulada pela senadora Professora Dorinha, que possibilitou o diálogo com os órgãos competentes, e contou com a coordenação local do chefe de gabinete, José Carlos Bessa, e do vice-prefeito eleito, Adailton Fonseca.

“Tivemos hoje uma reunião muito objetiva e produtiva, com a presença de todos os envolvidos, levaram todas as demandas e firmaram um compromisso, tanto ANTT quanto ECOVIAS, para dar as respostas e apresentarem as soluções na reunião do dia 10/12 em Brasília, principalmente para os casos da rua 20 e para o retorno próximo ao Posto Décio, estamos muito confiantes nas respostas positivas em função de todos os avanços nas tratativas anteriores”, avaliou o empresário e vice-prefeito eleito, Adailton Fonseca.

Representando a Câmara de Vereadores e o deputado Gutierres Torquato, o vereador André Caixeta comentou sobre comentou que a visita in loco com os representantes da ANTT, que estiveram em Gurupi para ver de fato o que é preciso corrigir dentro do projeto da Ecorodovias.

“Apesar de ter acompanhado todas as outras reuniões desde o início desta importante obra a pedido do deputado Gutierres Torquato, que se encontra em viagem, ele solicitou que o representássemos, diante do conhecimento que temos por termos acompanhado outras visitas, para que pudéssemos apoiar os empresários gurupienses, em especial, na travessia pelo Trevo da Rua 20 e na rotatória que dá acesso ao Posto Décio. Estamos muito otimistas e vamos aguardar, na próxima terça-feira, um retorno sobre como essas obras acontecerão em curto, médio e longo prazo. Aproveito a oportunidade para parabenizar o secretário José Carlos Bessa, que expôs bem todas as necessidades e também falou sobre os benefícios sociais e os impactos ambientais que ocorreram. O município de Gurupi precisa ser retribuído de alguma maneira, e foram apontadas importantes obras para que se possa atender à população gurupiense”, disse Caixeta.

A ANTT e a Ecovias do Araguaia se comprometeram a analisar as reivindicações e já agendaram uma nova reunião para o próximo dia 10, em Brasília, onde devem apresentar respostas concretas às demandas apresentadas.

A gestão municipal reafirma seu compromisso em trabalhar em conjunto com todas as esferas para garantir soluções que atendam às necessidades da população e assegurem o desenvolvimento sustentável de Gurupi