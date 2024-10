Prefeitura de Gurupi amplia vacinação contra a gripe para toda a população

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou a campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) para toda a população acima de 6 meses de idade. A decisão segue a determinação do Ministério da Saúde, que autorizou o uso das doses remanescentes após o término da campanha para os grupos prioritários. A ampliação estará disponível enquanto houver estoque nas unidades de saúde do município.

Até o momento, Gurupi aplicou 6.224 doses contra Influenza, o que corresponde a cerca de um terço da meta estabelecida, que era de 18.676 doses para os grupos prioritários. Esse índice de cobertura também foi observado em outras regiões do estado, onde a adesão à campanha, iniciada em 2 de setembro, foi baixa.

A vacina aplicada é a trivalente, produzida integralmente pelo Instituto Butantan, e protege contra os vírus H1N1, a cepa B e o H3N2. As pessoas interessadas em se vacinar devem procurar as unidades de saúde do Município, onde a vacinação para grupos prioritários também continua.

As Unidades de Saúde da Família do Município funcionam das 7h às 19h, com exceção das USFs Waldir Lins, com horário das 7h ás 13h e das 14h às 18h, e do Vila Nova, das 7h às 13h.

A coordenadora de Imunização, Nara Noleto, destacou a importância da vacina para toda a população. “A imunização é essencial para prevenir casos mais graves e até internações causadas pela gripe, além de ajudar a reduzir a circulação do vírus na comunidade. Com a vacina, conseguimos proteger nossa população e evitar complicações de saúde que podem ser prevenidas com uma medida tão acessível e eficaz”, afirmou a coordenadora, reforçando a importância de todos buscarem se vacinar enquanto há doses disponíveis.