Prefeitura de Gurupi inicia iluminação pública no trecho urbano da BR-242 e em outras saídas da cidade, além de concluir processo de licitação para substituição dos bueiros do córrego Mutuca

“Agora, todas as entradas e saídas do município de Gurupi terão iluminação adequada”, afirmou a prefeita Josi Nunes. Na ocasião, ela anunciou a conclusão da licitação para a canalização do córrego Mutuca, cuja obra prevê a substituição dos bueiros por aduelas de concreto armado, visando aumentar o fluxo de água e prevenir enchentes.

Por Wesley Silas

Em entrevista exclusiva, Josi Nunes também informou que, em breve, o município divulgará o projeto de pavimentação e recuperação de cerca de 200 km de ruas e avenidas, utilizando o metodologia CBUQ. O objetivo é promover vias de melhor qualidade, sinalizadas e acessíveis aos cidadãos.

“A iluminação na margem da BR-242 já está em andamento, iniciando no trecho do Vila Nova até o trevo do Paig (Parque Agroindustrial de Gurupi). Já concluímos as obras do Pedroso ao Águas Claras II, do Campo Bello até o aeroporto, além das margens da BR-153. Todas as vias já estão iluminadas. Além disso, trocamos todas as lâmpadas, pois, quando assumimos a administração, muitas piscavam devido à baixa qualidade. Nosso propósito foi substituir todas elas, e neste ano, Gurupi será 100% iluminada por LEDs”, destacou a prefeita.

A secretária de Infraestrutura, Juliana Passarin, complementou afirmando que a troca das lâmpadas resultará em uma economia de mais de R$ 600 mil aos cofres públicos.