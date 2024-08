Prefeitura de Peixe inicia obra da rampa da balsa e travessia ficará suspensa até o início de 2025

Após longos anos de espera, a prefeitura de Peixe deu início à aguardada obra de acesso à margem direita do Rio Tocantins, uma região que abriga importantes comunidades, como as Vilas do Romão e Vila São Miguel, além de diversas áreas produtivas em meio à crescente atividade do agronegócio. Embora o início das obras estivesse previsto para 26 de junho, o projeto enfrentou atrasos e somente começou na semana passada, com a previsão de conclusão em janeiro de 2025. Outra obra importante que iniciou é a pavimentação da estrada que liga o setor Boa Vista até a entrada da Praia da Tartaruga.

Por Wesley Silas

Um dos principais desafios enfrentados pelos moradores da zona rural da margem direita é a falta de acessibilidade proporcionada pela balsa, que frequentemente interrompe suas operações. Isso ocorre durante as cheias do rio, em períodos de seca ou quando a embarcação apresenta problemas, como aconteceu em abril, com a balsa retornando em agosto, apenas para ser suspensa novamente por conta das obras nas rampas de acesso nas duas margens do rio.

Por outro lado, há boas notícias: as estradas vicinais receberam manutenção, melhorando significativamente a qualidade do tráfego para os moradores, que frequentemente enfrentam o desafio de percorrer mais de 60 quilômetros para dar a volta no rio via ponte, sendo 40 quilômetros em asfalto e 20 em estrada de terra. Agora, os residentes aguardam ansiosamente a conclusão da rampa e esperam que a prefeitura adquira uma balsa mais moderna para facilitar a travessia após o término das obras.

Pavimentação asfáltica até a entrada da Praia da Tartagura

A Secretaria de Infraestrutura do município também anunciou outra importante intervenção: a pavimentação da estrada que liga a cidade de Peixe à Praia da Tartaruga.

O investimento, estimado em R$ 10 milhões, foi anunciado em agosto de 2023, com recursos provenientes da ex-senadora Kátia Abreu, por meio do Programa Calha Norte. Essa obra promete melhorar a qualidade de vida dos moradores, que enfrentam poeira no período seco e lama durante as chuvas, especialmente nas áreas do Boa Vista, localizadas às margens da estrada. Além disso, a pavimentação deve fomentar o turismo na região. Atendendo a um pedido da senadora, a estrada será batizada com o nome do ex-prefeito Nadin El Hage (in memorian).