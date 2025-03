Presidente da ACIG, Raimundo Bonfim, participa da Reunião Ordinária da FACIET e destaca a importância do associativismo

Por Redação

Ontem (20/03), o presidente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), Raimundo Bonfim, esteve presente na Reunião Ordinária da FACIET (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Tocantins). Juntamente com Jair Sakai, diretor da ACIG e um dos vice-presidentes da federação.

O evento, que reuniu empresários e gestores de diversas associações do estado, proporcionou uma oportunidade única de networking e aprendizado. Durante a reunião, foram discutidas pautas estratégicas, como a apresentação dos dados atualizados da FACIET, a prestação de contas da assessoria de comunicação da entidade, o planejamento estratégico que será desenvolvido pela federação, avisos da Campanha Natalina de 2024 dentre outros assuntos.

A reunião também contou com a presença do secretário da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins, Carlos Humberto Lima. O evento foi marcado por um gesto de reconhecimento: todos os presidentes presentes receberam um livro autografado que conta a história de Fabiano do Vale.

O livro, que relata a trajetória do líder empresarial, foi uma das surpresas que enriqueceram ainda mais o encontro.

Raimundo Bonfim destacou a importância desse tipo de encontro para o desenvolvimento do associativismo. “A reunião foi excelente. Tive a oportunidade de estar com grandes empresários e gestores de suas associações, e também falei um pouco sobre o que está funcionando dentro da ACIG. É fundamental compartilharmos ideias e experiências para o fortalecimento do nosso setor”, disse Bonfim.

Este momento, sem dúvida, reforçou o compromisso de Raimundo Bonfim e da ACIG com o crescimento e o fortalecimento do comércio e da indústria local, ao mesmo tempo em que estreitou laços com outras associações do estado.