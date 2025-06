Presidente da Aleto, Amélio Cayres, comemora aniversário de 157 anos de Araguatins

Por Redação

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Amélio Cayres (Republicanos), participou na noite desta segunda-feira, 9, das comemorações do aniversário de 157 anos de Araguatins. O evento contou com cavalgada, desfile de escolas locais, apresentações de quadrilhas e shows com Flaguim Moral e Amado Batista.

Ao lado do prefeito Aquiles da Areia (PP), dos deputados federais Carlos Gaguim (UB) e Ricardo Ayres (Republicanos), além dos deputados estaduais Ivory de Lira (PCdoB) e Moisemar Marinho (PSB), Amélio destacou os preparativos para a temporada de praia 2025, principalmente na região do Bico do Papagaio.

“Araguatins, o Bico e todo o Estado podem contar comigo. Estou pronto para fazermos novamente a melhor temporada de praia. Podem contar com o governador Wanderlei Barbosa e com os deputados para isso”, disse, elogiando o prefeito pela organização das festividades em comemoração ao aniversário da cidade.

Temporada de praia

Em Araguatins, a temporada de praia será aberta oficialmente no início de julho. Destaque para a praia Ponta da Areia, às margens do Rio Araguaia, conhecida por sua fauna e flora exuberantes. Além dela, o município conta com outras opções, como as praias do Raimundo e São Bento.

O acesso à cidade é pela BR-153 até Darcinópolis, em seguida pela TO-134 até a BR-230 (Transamazônica).