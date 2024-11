Presidente do SPI Confinamento rebate Nota Técnica sobre forte odor que se alastra pela cidade de Gurupi

O presidente da SPI Confinamento, Tarciso Goiabeira, procurou o Portal Atitude para esclarecer as dúvidas da comunidade de Gurupi sobre uma Nota Técnica da Diretoria do Meio Ambiente da Prefeitura que sugere que a empresa seja responsável por um forte odor que se disseminou pela cidade. Ele destacou a localização de cinco confinamentos nas proximidades de Gurupi, alguns mais próximos do que o SPI, que fica a 16 km da cidade. “O laudo foi produzido sem equipamento adequado para quantificar as emissões apontadas”, justificou Goiabeira.

Por Wesley Silas

A SPI informou que a Biotec, contratada pelo confinamento, utiliza o aditivo biológico Embiotic Line com lactobacilos plantarum no processo de compostagem para acelerar a decomposição dos resíduos orgânicos gerados nos currais. Goiabeira também assegurou que várias das adequações solicitadas na Nota Técnica (leia abaixo) já são práticas comuns no SPI Confinamento, como a drenagem para captação de efluentes e águas pluviais. Ele recebeu a visita da Diretoria do Meio Ambiente e da Promotoria de Justiça com tranquilidade, já que o confinamento, segundo ele, atende a todos os requisitos ambientais.

“Nós possuímos todas as licenças operacionais necessárias e realizamos os procedimentos recomendáveis. Todos os dejetos animais são tratados e transformados em adubo orgânico. Atualmente, o confinamento é autossuficiente em adubo e energia, produzindo a própria energia e adubo orgânico. Realizamos a compostagem agregando moléculas que capturam o gás carbônico, otimizando o resíduo como fertilizante. Já implementamos a maioria dos requisitos solicitados pela prefeitura”, afirmou Tarciso.

Ele também informou que encomendou um “sistema de monitoramento meteorológico equipado com sensores de velocidade e direção do vento, além de Datalogger, disponibilizado em tempo real para o órgão licenciador municipal”, conforme recomendado na nota técnica.

Especialistas do Sistema de Produção Integrada (SPI) explicaram à reportagem que o processo de compostagem ocorre em três etapas: coleta de material orgânico, ajuste da umidade entre 40% e 50%, seguido da inoculação com microrganismos do aditivo biológico Embiotic Line. De acordo com o Engenheiro Agrônomo e Supervisor de Produção da Biotec, “o gás carbônico retido durante a compostagem participa das reações químicas de decomposição do material orgânico”.

Confira a íntegra da entrevista:

Confira as recomendações feita pelas equipes do Licenciamento Ambiental da Diretoria de Meio Ambiente de Gurupi/TO, juntamente com a equipe técnica do NATURATINS em cumprimento a pedido da 7º Promotoria de Justiça da Comarca de Gurupi para adequações Operacionais da Nota Técnica com prazo de 30 dias para cumprimento: