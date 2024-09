Procon Tocantins divulga pesquisa de preço do gás de cozinha em 12 cidades do Estado

Na Capital, a pesquisa foi realizada em todas as regiões, sendo sul, central, norte, Taquaralto, além do distrito de Taquaruçu. Em Gurupi a diferença entre o maior (R$ 120,00) e o menor (R$ 125,00) preço foi de R$ 5,00. . Em Paraíso do Tocantins o valor do botijão oscilou entre R$ 120,00 a R$ 140,00. Confira a relação das empresas e os preços vendidos em Araguaína, Araguatins, Formoso do Araguaia, Guaraí, Porto Nacional, Dianópolis e Miracema do Tocantins.

Procon Tocantins realizou entre os dias 09 e 10 de setembro, uma pesquisa de preço do gás de cozinha em 142 distribuidoras em 12 cidades do Estado. Essa pesquisa é realizada mensalmente pelo órgão, com o objetivo de acompanhar os preços praticados ao consumidor final, bem como identificar irregularidades relacionadas ao aumento abusivo dos preços.

Magno Silva, superintendente interino, reforça que algumas empresas oferecem descontos extras para pagamentos em dinheiro. “É importante o consumidor observar que os preços de entrega podem variar de acordo com a localidade, por isso o Procon reforça a necessidade da pesquisa prévia antes de adquirir o produto. Esse levantamento é importante para que o consumidor tenha melhores condições de compras”, conclui.

Palmas

Em Palmas, a variação encontrada foi de 17% nos valores. Ao todo, 23 estabelecimentos foram pesquisados e os valores variam de R$ 120,00 a R$ 140,00.

Na Capital, a pesquisa foi realizada em todas as regiões, sendo sul, central, norte, Taquaralto, além do distrito de Taquaruçu.

Araguaína

Em Araguaína, a pesquisa apontou o maior valor praticado entre as cidades pesquisadas, com o gás de cozinha chegando a custar R$ 135,00. O menor preço foi R$ 120,00 e a variação chegou a 12,50%. Foram pesquisadas 20 distribuidoras espalhadas pela cidade.

Araguatins

Já no município de Araguatins os agentes pesquisaram quatro estabelecimentos. Em todos os estabelecimentos pesquisados, o valor encontrado foi de R$ 115,00. Variação de 0%.

Guaraí

Em Guaraí, foram pesquisados sete estabelecimentos de gás. A variação apontada foi de 8,70%. O menor valor encontrado pelos agentes foi R$ 115,00. Já o maior valor foi de R$ 125,00

Gurupi

Já em Gurupi, os agentes de fiscalização do Procon Tocantins pesquisaram 17 estabelecimentos. A variação apontada foi de 4%. O produto com o menor valor encontrado foi de R$ 120,00, enquanto o mais caro, R$ 125,00.

Paraíso do Tocantins

No município de Paraíso do Tocantins, a pesquisa encontrou a variação de 16,67%. O menor valor encontrado pelos agentes foi R$ 120,00. Já o maior valor foi de R$ 140,00. No total, 14 distribuidoras foram pesquisadas no município.

Porto Nacional

Em Porto Nacional, foram pesquisados 14 estabelecimentos que ofertam o produto. A variação apontada foi de 4,17%. O menor valor encontrado pelos agentes foi R$ 120,00. Já o maior valor foi de R$ 125,00

Colinas do Tocantins

Em Colinas do Tocantins, foram pesquisadas 14 distribuidoras espalhadas pelo município. O menor valor do botijão de gás encontrado durante a pesquisa foi R$ 110,00 e o maior de R$ 130,00, apresentando uma variação de 18,18% nos valores.

Dianópolis

A pesquisa de preço em Dianópolis encontrou uma variação de 8,70%, A pesquisa foi realizada em oito estabelecimentos e apontou o botijão sendo comercializado entre R$ 115,00 e R$ 125,00.

Tocantinópolis

Em Tocantinópolis os agentes pesquisaram 13 estabelecimentos e encontraram uma variação de 3,85%. O produto com o menor valor encontrado foi de R$ 130,00 enquanto o mais caro, R$ 135,00

Formoso do Araguaia

Já em Formoso do Araguaia os agentes pesquisaram em quatro estabelecimentos. A variação apontada foi de 4,35%. O produto com o menor valor encontrado ficou na casa dos R$ 115,00 enquanto o mais caro, R$ 120,00.

Miracema do Tocantins

Em Miracema do Tocantins os agentes pesquisaram em quatro estabelecimentos. A variação apontada foi de 9,09%. O produto com o menor valor encontrado ficou na casa dos R$ 110,00 enquanto o mais caro, R$ 120,00.

Denuncie

É importante que o consumidor peça e guarde a nota fiscal ou cupom fiscal de compra, que é a sua garantia em caso de reclamação ou denúncia em caso de denúncias, o consumidor deve entrar em contato por meio do Disque 151, ou por meio do Whats Denúncia no (63) 99216-6840.

Para formalizar a denúncia, é preciso checar bem as informações, bem como apresentar comprovantes e fotos para subsidiar as ações.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Waldênia Silva