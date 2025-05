Programa Jurisdicional REDD+ realiza oficina de capacitação e informação a produtores rurais em Gurupi

Oficina visa capacitar produtores rurais de Gurupi para atuação no Programa REDD+ e fomentar práticas sustentáveis no setor agropecuário

Por Ascom Semarh

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), convida a imprensa para acompanhar a Oficina de Capacitação do Programa Jurisdicional REDD+, que será realizada no próximo dia 9 de junho, às 18h, no auditório do Sebrae.

A iniciativa faz parte do ciclo de oficinas participativas do Programa Jurisdicional REDD+ (JREDD+), voltadas ao fortalecimento da política climática no Tocantins e ao diálogo com o setor agroprodutivo. O encontro tem como objetivo capacitar produtores rurais sobre práticas sustentáveis, explicar as oportunidades geradas pelo mercado de carbono, além de esclarecer os benefícios e as salvaguardas ambientais que integram o sistema estadual.

Durante a oficina, o secretário Marcello Lélis juntamente com equipe técnica da Semarh e representantes do Programa apresentarão o funcionamento do JREDD+, destacando como os produtores podem aderir e participar de forma ativa na construção de políticas que conciliem conservação ambiental e desenvolvimento produtivo.

O que é o REDD+

O Programa Jurisdicional REDD+ (Redução de Emissões de Gases do Efeito Estufa, por Desmatamento e Degradação Florestal) do Tocantins é uma política pública estruturada pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), que busca alinhar a conservação ambiental com o desenvolvimento econômico sustentável, especialmente no bioma Cerrado.

Executado sob uma abordagem jurisdicional, o programa abrange todo o território do estado e visa transformar os esforços de preservação das florestas em ativos financeiros, por meio da comercialização de créditos de carbono.

Sua implementação é marcada por um amplo processo participativo, envolvendo produtores rurais, comunidades tradicionais, povos indígenas e quilombolas, que são capacitados e consultados em oficinas temáticas. Entre as ações em curso, destacam-se o fortalecimento das salvaguardas socioambientais, a construção de um sistema estadual de REDD+ e a promoção do mercado de carbono como ferramenta estratégica para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e estimular práticas produtivas sustentáveis.