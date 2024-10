Reforma de agência do Banco Itaú em Gurupi segue sem previsão de conclusão

Por Wesley Silas

A agência do Banco Itaú em Gurupi permanece fechada para reformas desde agosto, contrastando com as declarações do CEO, Milton Maluhy Filho, sobre a prontidão para competir ‘cabeça a cabeça’ com com bancos digitais. Durante o período de reforma, o atendimento presencial foi suspenso, deixando os clientes com duas opções de caixas eletrônicos: um no Shopping Araguaia e outro na Rodoviária. Para atendimento presencial, é necessário deslocar-se 170km até Paraíso do Tocantins ou 220km até a capital Palmas.

O site do banco não fornece informações sobre a reabertura da agência em reforma. A imagem disponível no local sugere que a conclusão das obras ainda levará algum tempo.