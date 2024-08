Rodas de conversa levam informações sobre combate à violência contra a mulher às escolas de Gurupi

Por Redação

A Secretaria Municipal da Mulher e Cidadania de Gurupi intensifica as ações educativas em referência à campanha Agosto Lilás, com o objetivo de conscientizar sobre o combate à violência contra a mulher. Como parte das atividades, estão sendo realizadas rodas de conversa que percorrem as escolas do município e os Centros de Referência da Assistência Social (Cras).

Nesta terça-feira, 20 de agosto, a palestrante e diretora da Secretaria da Mulher, Nilsem Santos, conversou com alunos da Escola Municipal Antônio de Almeida Veras. Ainda hoje, a roda de conversa será realizada na Escola Municipal Odair Lúcio às 19h. Na quinta-feira, 22, a ação ocorrerá no Cras Alice Barbosa da Cruz às 8h; no dia 27 de agosto, na Escola Municipal Gilberto Rezende Filho, às 8h30; e no dia 29 de agosto, no Cras Nezinho Guida, às 8h.

A diretora Nilsem Santos destacou a importância de levar informações sobre os tipos de violência às escolas, especialmente neste ano em que a Lei Maria da Penha comemora 18 anos.

”Acreditamos que as crianças do 6º ao 9º ano estão em uma fase crucial de formação emocional e de caráter. Esta ação visa educá-las para evitar que se tornem futuros agressores. O trabalho tem mostrado grande impacto, com forte participação dos alunos”, ressaltou.

A Secretária da Mulher e Cidadania, Cristina Donato, enfatizou a relevância de iniciar o diálogo desde cedo.