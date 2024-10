Servidores do Hospital Municipal de Palmeirópolis repudiam acusações do Prefeito Bartolomeu sobre sumiço de aparelho de Ultrassom

Por Wesley Silas

Os profissionais de saúde do Hospital Municipal Francisco Macedo, em Palmeirópolis, manifestaram seu repúdio às declarações do prefeito Bartolomeu, que, em um vídeo, transferiu a responsabilidade pelo desaparecimento de um aparelho de ultrassom para a equipe do hospital. A fala do prefeito gerou um clima de desconfiança e tensão entre os servidores, incluindo enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de serviços gerais, recepcionistas, motoristas, guardas e um ex-diretor da instituição.

A manifestação dos profissionais ocorreu em resposta ao vídeo em que Bartolomeu fez acusações generalizadas à equipe de saúde. “Estamos profundamente contrariados com o conteúdo do vídeo, pois dedicamos nossas vidas a prestar o melhor serviço à população, trabalhando incansavelmente, inclusive durante a pandemia. Até hoje, não recebemos um único agradecimento do prefeito pelo nosso esforço durante aquele período crítico. Agora, repudiamos publicamente suas declarações”, afirmou uma das manifestantes.

O aparelho de ultrassom está desaparecido desde julho deste ano, mas a comunidade só tomou conhecimento do ocorrido na primeira quinzena de setembro, através das redes sociais. Até o momento, as autoridades não conseguiram localizar o equipamento, e a situação continua sem esclarecimentos.