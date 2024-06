Sindicato Rural de Gurupi busca firmar parceria com Projeto Evoluir, desenvolvido pela Unidade de Tratamento Penal de Cariri

Por Redação

O Sindicato Rural de Gurupi busca firmar uma parceria com o Projeto Evoluir, desenvolvido pela Unidade de Tratamento Penal de Cariri (UTPC), que tem a intenção de desenvolver ações de segurança, de combater à criminalidade e de promoção da cidadania.

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, visitou a Unidade Penal de Cariri, em companhia da advogada e empresária Andrea Stival, que já foi diretora do Sistema Penal do Tocantins, e do advogado do Sindicato, Rogério Bezerra Lopes, para conhecer melhor o projeto.

A proposta é que reeducandos da Unidade de Tratamento Penal de Cariri trabalhem na manutenção das estruturas do Sindicato Rural de Gurupi. Em contrapartida, o Sindicato se compromete a atuar na melhoria das estruturas do UTPC.

“O Sindicato entende que, além da sua atuação pelo fortalecimento do Agronegócio na região Sul do Estado, também tem um papel social muito importante. É com base neste compromisso com a sociedade de Gurupi que buscamos fazer essa parceria com o Projeto Evoluir, da Unidade de Tratamento Penal de Cariri, para promover a segurança, a cidadania e dar oportunidades dignas para uma ressocialização responsável de reeducandos da Unidade de Cariri”, afirmou João Victor Stival.

O Projeto Evoluir é um trabalho desenvolvido pelo agente penal Edmilson Raimundo, que recebeu os representantes do Sindicato Rural de Gurupi na UTPC.