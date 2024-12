Sonhos cultivados e alcançados: Advogado egresso da Unirg é nomeado como Procurador da Assembleia Legislativa de São Paulo

Por Wesley Silas

Raniere Fernandes Moura, advogado formado pela Universidade de Gurupi (UnirG), foi nomeado procurador da Assembleia Legislativa de São Paulo. A nomeação, publicada no Diário Oficial do Estado, no dia 13 de dezembro, destaca a capacidade de Gurupi em formar profissionais de excelência, desafiando preconceitos regionais e provando o valor do Tocantins no cenário nacional.

A trajetória de Raniere é marcada por conquistas significativas. Iniciou sua carreira em 2010, atuando no Instituto Federal do Tocantins, campus Gurupi. Posteriormente, trabalhou no Ministério Público Federal, com passagens por Gurupi, Palmas e Brasília. De 2018 a 2020, Raniere retornou à UnirG, dedicando-se ao ensino e à coordenação do núcleo de práticas jurídicas.

Gurupi: Inspiração e Conquista

Gurupi, situada no coração do Tocantins, destaca-se como um celeiro de talentos e realizações. A UnirG desempenha um papel vibrante nesta missão, moldando profissionais que deixam sua marca no mundo. A história de Raniere Fernandes Moura é uma prova do potencial dessa cidade.

Hoje, 16 de dezembro de 2024, celebramos a nomeação de Raniere como procurador da Assembleia Legislativa de São Paulo. Formado em Direito pela UnirG em 2012, Raniere não só se destacou em sua educação, mas também construiu uma carreira exemplar. Foi aprovado em concursos de renome, como Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional e Procurador do Estado de Minas Gerais, cargos que ainda exerce com dedicação.

Em declaração ao Portal Atitude, Raniere expressa seu orgulho por suas origens:

“Ser gurupiense e tocantinense é motivo de honra. Gurupi não é apenas a minha cidade natal; é onde aprendi o valor das raízes e vivi os momentos mais especiais da minha vida, ao lado da família e amigos que fiz na UnirG.” Gurupi e UnirG não são apenas lugares ou instituições. São parte do que sou, do que alcancei e do que ainda sonho alcançar. Sou grato por cada experiência, aprendizado e laço que formei aqui. Obrigado, UnirG. Obrigado, Gurupi. Obrigado, Tocantins. Por tudo que me proporcionaram e por tudo que ainda me ensinam, levo cada um de vocês em meu coração, como uma parte indissociável da minha história e das conquistas que construo todos os dias”, disse.

A história de Raniere é um tributo à força de Gurupi e à excelência da UnirG. Celebrar sua conquista é celebrar a capacidade de nossa cidade em nutrir talentos e inspirar sonhos, encorajando todos os gurupienses a valorizar e fortalecer nossa região.