Transporte Coletivo de Palmas: Frota zero-quilômetro começa a operar na quarta-feira, 7; prefeito determina gratuidade na tarifa de 1º a 11 de maio

Por Redação

A partir da próxima quarta-feira, dia 7 de maio, a população de Palmas será beneficiada com a operação de uma frota de transporte coletivo completamente nova, composta por 154 ônibus e 10 vans, todos zero quilômetro. Os novos veículos, que foram adquiridos por meio de um contrato emergencial entre a Prefeitura de Palmas e a empresa Sancetur Santa Cecília Turismo Ltda, representam um avanço significativo na qualidade dos serviços de transporte.

Para facilitar a adaptação dos usuários a essa nova frota e permitir a recarga dos cartões, o prefeito Eduardo Siqueira Campos implementou a gratuidade nas tarifas de 1º a 11 de maio. A partir do dia 12, a passagem custará R$ 4,85.

O prefeito destaca com orgulho que Palmas é a única capital do Brasil a dispor de uma frota de ônibus 100% zero quilômetro.

“Com 154 novos veículos, o sistema de transporte será otimizado, com partidas a cada 20 minutos, garantindo mais conforto e pontualidade. As 10 vans proporcionarão transporte acessível para pessoas com dificuldades de locomoção, levando-as diretamente de suas casas a tratamentos como fisioterapia. Em breve, novas estações e pontos de ônibus estarão disponíveis, reforçando o compromisso com a tecnologia, a inclusão e a dignidade no transporte público da nossa capital”, afirma.

Atualmente, cerca de 70 ônibus e as primeiras vans já chegaram a Palmas, seguindo as diretrizes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que estabelece um limite de 16 veículos por dia para a sua chegada. A expectativa é que toda a frota passe por vistoria e identificação antes de iniciar suas operações.

Com a nova frota, há uma expectativa de aumento de 50% no número de veículos circulando, o que fará de Palmas uma referência nacional em transporte público, além de possibilitar uma economia de aproximadamente R$ 19 milhões anuais, uma vez que a Prefeitura não arcará mais com gastos de locação de ônibus, manutenção, combustível, garagem e recursos humanos.

A contratação emergencial, que foi publicada no Diário Oficial do Município em 16 de abril, responde à necessidade urgente de melhoria na prestação de serviços de transporte. O prefeito já havia autorizado, no início do ano, a realização de um processo licitatório para a concessão do transporte coletivo, e a ATCP já concluiu os estudos necessários, aguardando agora autorização do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

“Dada a complexidade e o tempo envolvido em um processo de licitação, e a necessidade imediata de atender à população que enfrenta problemas com a frota atual, optamos por um processo emergencial. Essa decisão foi legal, necessária e proporcional à urgência da situação”, conclui Walace Pimentel, presidente da ATCP.

A chegada da frota zero quilômetro representa um marco importante para o transporte público de Palmas, melhorando a qualidade de vida dos usuários e promovendo uma mobilidade urbana mais eficiente e acessível.