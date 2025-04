Unidos, prefeitos do G5+ discutem futuro do Estado com senadora Dorinha

Congressista é escolhida pelos gestores para liderar discussão de processo de desenvolvimento social e econômico do Tocantins; debate também envolve todos os municípios menores e inclui a ATM

Por Redação

Os prefeitos do G5+ (grupo das cinco maiores cidades do Estado – Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso – aberto a participação de todos os gestores municipais do Estado) se reuniram, no final da manhã desta segunda-feira, 14 de abril, com a senadora Professora Dorinha Seabra (União Brasil) e a escolheram para liderar o processo de discussão do desenvolvimento social e econômico do Estado. O encontro aconteceu em Palmas e teve duração de mais de três horas.

Com isso, os cinco prefeitos também já declaram respaldo à pré-candidatura da congressista a governadora em 2026 na busca de, com isso, eleger a primeira mulher chefe do Executivo Estadual do Tocantins.

“A senadora Dorinha é a pessoa mais preparada no Tocantins para tocar um projeto de desenvolvimento que faça o Estado avançar. Claro que o Tocantins melhorou nas últimas décadas, mas aqui contamos com uma pessoa que reúne as qualidades para termos um avanço significativo na educação e em todas as áreas”, ressaltou a presidente do G5+, Josi Nunes (União Brasil), prefeita de Gurupi.

O coordenador do grupo, prefeito de Paraíso Celso Morais (MDB), disse que a reunião serviu para fortalecer ainda mais os laços administrativos dos prefeitos e mostrar uma plataforma de ações que têm muito a contribuir com o Estado, sempre integrando os municípios maiores, com os menores. “Nós decidimos escolher a Professora Dorinha para comandar esse processo de discussão do Estado. Vejo nela todos predicados para ser a primeira mulher a governar o nosso Tocantins. Dorinha conta hoje não só com o apoio dos prefeitos das maiores cidades, mas também com quase uma centena dos menores, que são muito importantes”, frisou Celso.

Anfitrião da reunião, o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), destacou que a senadora Dorinha hoje é a maior liderança nacional do Tocantins, com interlocução direta com o governo federal. “A agenda dos municípios do Tocantins sobre a discussão da Reforma Tributária com o ministro da Fazenda passa pela senadora Dorinha. Ela que vai ter esse papel. Ela também é a pessoa ideal para o comando do Estado. Tenho certeza que, se o meu pai Siqueira Campos estivesse aqui, ele estaria com Dorinha”, frisou.

O prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel (União Brasil), ressaltou o poder de resolução e a prestatividade da senadora Dorinha, que sempre está disposta a resolver os problemas dos municípios do Estado. “A senadora atende todo mundo, resolve os problemas, tem compromisso, tem capacidade técnica, tem inserção no governo federal e sobretudo é comprometida com o futuro do Tocantins. O Estado tem uma grande oportunidade de avançar ainda mais agora”, pontuou Ronivon.

Já o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues (União Brasil), destacou que o Estado tem, com a senadora Dorinha, dar um enorme salto de qualidade, com melhoria significativa na qualidade de vida da população.

”O Tocantins é uma potência agropecuária, tem localização invejável e um povo trabalhador. A senadora sabe de tudo isso e vê na educação a melhor arma para impulsionar o desenvolvimento. Essa nossa união em torno dela só tende a trazer benefícios para o Estado”, detalhou Wagner.

Agradecimentos e municípios menores

A senadora Dorinha afirmou que, após a reunião, a responsabilidade só aumenta. “Estou fazendo essa discussão com todos. Estive na ATM (Associação Tocantinense de Municípios), também em várias regiões e hoje essa honra enorme de ter sido escolhida pelos prefeitos das cinco maiores cidades do Tocantins para liderar discussão de um projeto de desenvolvimento pelo Estado. Só tenho que agradecer pela confiança e dobrar o trabalho, pois política boa é aquela que entrega resultados para a população”, disse.

Antes do encontro desta segunda-feira, já havia ocorrido uma reunião da senadora Dorinha com os prefeitos e prefeitas do Vale do Araguaia. A ideia da congressista é continuar a discussão em todos os cantos do Estado, inclusive debatendo com o próprio governador Wanderlei Barbosa.

Juntas, os cinco maiores municípios do Estado têm mais de 40% do eleitorado tocantinense. Juntando cidades circunvizinhas totalmente dependentes dos grandes municípios, o percentual aumenta para cerca de 60%. Mesmo assim, todos os componentes do G5+ foram unânimes em dizer que o projeto para o Estado passa necessariamente pelos 139 municípios do estado, com suporte para toda a população e debate direto com a ATM.