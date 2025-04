Unirg passa a oferecer dois cursos de mestrados aprovados pelo Ministério da Educação

Por Redação

Foi publicada a portaria MEC nº 213, de 20 de março de 2025, que reconhece cursos de Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade de Gurupi – UnirG. Os cursos de Mestrado em Biociências e Saúde e Mestrado em Educação Social foram avaliados e aprovados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, após deliberação ocorrida nos meses de agosto e setembro de 2024.

“A criação desses dois novos mestrados demonstra o compromisso da UnirG em oferecer oportunidades de formação de alta qualidade para os estudantes e profissionais da região. Além disso, essa expansão acadêmica também reflete a nossa instituição como um centro de excelência em educação e pesquisa”, disse a Reitora da UnirG, Drª Jaqueline Ribeiro.

De acordo com ela, as próximas etapas envolvem o início da seleção para os cursos, que será realizada por meio de um processo seletivo rigoroso e transparente, além do início das aulas, previsto para o próximo semestre.

“Quero agradecer a todos os envolvidos nesse processo, incluindo os membros da equipe de planejamento, os professores e os funcionários da UnirG. Sem o esforço e dedicação de todos, essa conquista não seria possível. A UnirG continua a se consolidar como uma instituição de excelência em educação e pesquisa, e estamos ansiosos para ver os frutos desse novo capítulo em nossa história”, arrematou a Reitora.

Mensalidades

A Fundação UnirG publicou ontem, 02, as portarias que definem os valores das mensalidades dos cursos de Mestrado da Instituição.

Para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Social, o valor será de 36 parcelas de R$ 994,86 (valor já com desconto de pontualidade de 8%). Mais informações sobre o Programa estão disponíveis no endereço unirg.edu.br/ppges

Já para o Mestrado em Biociências e Saúde, o valor será de 36 parcelas de R$ 1.336,26 (valor já com desconto de pontualidade de 8%). As inscrições estão abertas até 13 de abril. Leia o edital e outras informações no endereço unirg.edu.br/ppgbs