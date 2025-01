Vereador de Peixe Luzimar assume coordenação da AGETO no lugar de Aitman Salim

Por Wesley Silas

A nomeação do vereador de Peixe, Luzimar de Souza Carneiro (Republicanos), como Coordenador de Residência Viária de Gurupi na Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (AGETO), foi anunciada no Diário Oficial na noite de ontem. Ele substitui Aitman Salim, ex-cunhado do vice-governador Laurez Moreira (PDT), após um rompimento político entre este e o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).

Em entrevista ao Portal Atitude, o vereador, que está em seu terceiro mandato, expressou gratidão ao governador Wanderlei Barbosa pela confiança depositada em sua nomeação.

“Agradeço ao governador Wanderlei Barbosa pela confiança. Comprometo-me a atender as demandas da nossa região, especialmente no que diz respeito à manutenção das rodovias estaduais rurais, que precisam de atenção para garantir boas condições de tráfego durante o período de colheita. As rodovias estaduais pavimentadas e as pontes também requerem manutenções preventivas e corretivas devido ao período chuvoso”, afirmou Luzimar.

Com a nomeação de Luzimar, a suplente Rosane Nascimento Borges, aliada do ex-candidato a prefeito de Peixe, Patiu, assumirá seu lugar na Câmara de Vereadores de Peixe.