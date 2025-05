Vestibular de Medicina da UnirG mobiliza candidatos em Gurupi e Paraíso do Tocantins

Por Redação

O segundo dia de provas do vestibular de Medicina da Universidade de Gurupi (UnirG) ocorreu na tarde deste domingo, 25, das 13h30 às 17h30, no campus Jacinto Nunes da Silva, em Gurupi, e na sede do campus de Paraíso do Tocantins. As vagas para o campus de Gurupi apresentam na ampla concorrência: 14,83 candidatos por vaga; Cota Escola Pública: 30 por vaga; Cota Pessoa com Deficiência (PCD): 1,83 por vagas e Cota Enem: 17,33 por vaga.

No dia anterior, 24, os candidatos inscritos para as vagas em Paraíso realizaram suas avaliações, também aplicadas nas duas cidades. Ao todo, cerca de 667 candidatos participam do processo seletivo nos dois campi.

Entre eles está, Manuele Dias Rocha, de 17 anos, que veio de Alvorada do Tocantins para prestar pela primeira vez o vestibular de Medicina. “Venho me preparando há bastante tempo e, desde a inscrição, intensifiquei os estudos. Minha expectativa está alta, assim como o nervosismo, mas sigo otimista. Esse é um sonho de infância, inspirado pela minha mãe, que também atua na área da saúde”, afirmou.

Para Lara Fonseca Dufles, de 19 anos, o desejo de cursar Medicina nasceu da vontade de cuidar das pessoas. “Sempre fui apaixonada por ajudar o próximo. Foi assim que percebi que a Medicina poderia ser meu futuro profissional. Estudar na UnirG é meu sonho, ainda mais porque tenho como inspiração dois primos médicos e outras duas primas que estão prestes a se formar em Medicina. Todos os quatro pela UnirG”, destacou.

Assim como em todos os processos seletivos da Instituição, a UnirG mantém rigorosos protocolos de segurança para garantir a lisura do vestibular. A Polícia Civil atua no apoio, realizando a coleta de impressões digitais dos candidatos, por meio do exame de papiloscopia.

“Estamos muito bem organizados na aplicação das provas. Recebemos os candidatos com zelo e total comprometimento para preservar o nome da UnirG. A segurança é uma prioridade em todos os nossos certames. Fazemos a coleta das digitais e, após a aprovação, realizamos a contraprova para conferir se os dados biométricos conferem”, explicou a coordenação da seleção.

Concorrência

As vagas para o campus de Gurupi apresentam a seguinte concorrência:

Ampla concorrência: 14,83 candidatos por vaga;

Cota Escola Pública: 30 por vaga;

Cota Pessoa com Deficiência (PCD): 1,83 por vaga;

Cota Enem: 17,33 por vaga.

O gabarito preliminar será divulgado até as 18h de hoje. Mais informações estão disponíveis no site oficial: www.unirg.edu.br/vestibular

Por Giseli Raffi – Jornalista Ascom/UnirG