Com atuação em Figueirópolis e Gurupi, professor é destaque no Prêmio Conectando Boas Práticas

Com o projeto Vale Passeio, o professor de Educação Física da rede estadual de ensino, Weliton de Freitas Silva, alcançou o 4⁰ lugar no Prêmio Conectando Boas Práticas. Atualmente o professor Weliton leciona no Centro de Ensino Médio Ary Ribeiro Valadão Filho, em Gurupi. Parte do projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Cândido Figueira, localizado em Figueirópolis.

O projeto Vale Passeio foi criado em 2011, pelo professor Weliton, com o objetivo de promover uma ação que busca diversificar o repertório educativo e cultural dos alunos, por meio de atividades e visitas que possibilitam a integração, interação e socialização. O projeto contemplou estudantes matriculados nas turmas do 6° ao 9° ano do ensino fundamental.

Para participar do projeto, os estudantes foram selecionados por terem bom desenvolvimento na aprendizagem e no comportamento e também foram reservadas vagas para os alunos que frequentam a Sala de Recursos da Educação Especial.

“Por meio do projeto Vale Passeio, temos visto vários estudantes ingressarem no ensino superior, em cursos técnicos, e estarem motivados para seguirem uma carreira profissional”, comentou o professor.

Conectando Boas Práticas

O projeto Conectando Boas Práticas é uma iniciativa nacional que busca reconhecer e valorizar profissionais da educação básica brasileira e disseminar iniciativas locais bem-sucedidas com alto grau de impacto na comunidade, entre os membros da Associação Nova Escola. O professor Weliton coordena o Núcleo de Figueirópolis da Rede Conectando Saberes/Associação Nova Escola.

Dentre os critérios exigidos, os projetos inscritos deveriam estar alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Neste ano, foram selecionados quatro projetos, sendo um de cada uma das cinco regiões brasileiras, totalizando 20 vencedores.

Com o prêmio, o professor Weliton receberá uma placa de reconhecimento, terá o seu trabalho publicado na Revista Nova Escola e nas suas redes sociais e receberá um pacote de brindes.

Reconhecimento

Para o professor Weliton esse prêmio é um reconhecimento pelo trabalho realizado e pelo compromisso com a educação. Professor há 15 anos, ele compara a sua profissão com a de um piloto de avião, que tem a responsabilidade de conduzir vidas e, para isso, tenta operar os vários botões presentes na cabine de comando. “O professor tem que saber operar os recursos possíveis para conduzir a formação das crianças e jovens, pois é dessa forma que mudamos a realidade desse país”, esclareceu.

A estudante Paulyna Emanuelly Gomes Aires foi uma das alunas que participou no ano passado de uma das edições do projeto Vale Passeio. Ela foi a uma visita ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em Gurupi. “Conhecemos o funcionamento do Senai, os laboratórios e os cursos. Eu gostei de ver a máquina a laser, descobrir o que ela é capaz”, frisou.

Ana Carolina destacou a importância do projeto em sua vida. “Eu gostei de conhecer o Senai e também o Serviço Social da Indústria (Sesi). Esse passeio foi uma experiência incrível para mim. Aprendi coisas novas e interessantes que contribuirão para um futuro brilhante para todos nós. Cada vez que íamos a uma sala, conhecíamos e aprofundávamos em assuntos que são importantes para a nossa vida”, contou.

Edição: Fábio Almeida/Governo do Tocantins

Revisão Textual: Liliane Oliveira/Governo do Tocantins