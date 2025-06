Com direção de Hélio Brito, TV Brasil lança série documental inédita sobre construção da Rodovia Belém-Brasília

Por Redação

A TV Brasil estreia a série Bernardo Sayão e a Estrada Para Belém, produção documental inédita, nesta quinta (12), às 23h. Com cinco programas de 26 minutos, a atração independente aborda a trajetória do engenheiro que é considerado um bandeirante moderno. Ele sonhava em construir uma rota por terra para unir o norte ao sul do Brasil e tirar do isolamento secular os estados da região.

Por Redação

O seriado inédito revela a história de Bernardo Sayão e seu projeto de fazer a estrada inaugurada que foi em 1960 e hoje é nacionalmente conhecida como Rodovia Belém-Brasília. A produção combina cenas de arquivo da obra, depoimentos de pesquisadores e animações que ajudam a reconstituir o desafio e a contar a epopeia da construção.

Os episódios traçam um panorama sobre as etapas desse processo que buscava aproximar extremos do território nacional, um sonho antigo que a séculos não se concretizava. O conteúdo audiovisual mostra a imensidão do cerrado gigantesco e um sertão pouco povoado de baixíssima densidade demográfica.

Com direção e roteiro de Hélio Brito, a série documental Bernardo Sayão e a Estrada Para Belém foi realizada em 2021 pela HB Videofilmes. A obra exibida pela TV Brasil foi desenvolvida por meio do edital Prodav TVs Públicas. O seriado teve gravações nos estados de Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará, além de imagens feitas também no Rio de Janeiro e em Brasília.

“Em toda a região centro-norte do Brasil, Bernardo Sayão se tornou uma lenda. Eu cresci envolto nesse imaginário. Já na juventude, morando e estudando em Goiânia, desenvolvi uma predileção por filmes do tipo ‘road-movie’, provavelmente pela forte influência da Rodovia Belém-Brasília. Por isso, a série é uma espécie de documentário ‘road-movie’ que acompanha a história da estrada”, explica o diretor.

Trajetória de Bernardo Sayão

O seriado sobre Bernardo Sayão e a Rodovia Belém-Brasília traz entrevistas com diversos especialistas como historiadores, jornalistas, engenheiros e advogados. A produção conta, ainda, com depoimentos do filho e do neto do homenageado, Fernando Sayão e Pina Sayão, respectivamente.

O engenheiro carioca Bernardo Sayão foi escolhido pelo presidente Getúlio Vargas para implantar e administrar a Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG) que deu origem ao município goiano de Ceres. A iniciativa foi uma ponta de lança da chamada “Marcha Para Oeste”, no início da década de 1940.

Ousado e com espírito desbravador, Bernardo Sayão decidiu iniciar a abertura de uma estrada na direção da capital paraense mesmo sem autorização oficial, pouco depois de consolidada a Colônia Agrícola. A ideia era chamar a via de Transbrasiliana.

Para isso, utilizou a estrutura de maquinário da Colônia Agrícola e recorreu a empréstimos bancários pessoais. Bernardo Sayão construiu os primeiros 700 quilômetros, de um total de 2.200. O restante só seria desenvolvido anos mais tarde, no governo do presidente Juscelino Kubitschek, mas sob o comando do próprio idealizador.

Além de engenheiro, Bernardo Sayão foi também vice-governador do estado de Goiás e um importante aliado de Juscelino Kubitschek na construção de Brasília. O personagem do seriado em cartaz na telinha da TV Brasil entrou para a história como o exemplo de “bandeirante moderno”.

Conteúdo dos episódios

Na edição que marca a estreia da produção, a série apresentada com exclusividade pela TV Brasil destaca a morte precoce do engenheiro Bernardo Sayão em 1959, durante a construção da Rodovia Belém-Brasília. O acidente causou grande comoção popular na época.

O primeiro capítulo também destaca o impacto da morte de Sayão não só em Brasília como nos estados das regiões Centro-Oeste e Norte do país. Ainda resgata a juventude de Sayão no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu em 1901.

No segundo programa, o seriado Bernardo Sayão e a Estrada Para Belém aborda a Marcha Para Oeste (1937-1945) quando Getúlio Vargas confia ao engenheiro a implantação e administração da Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG) que posteriormente se transformou na cidade de Ceres.

A terceira parte da série documental mostra como o sucesso da colônia agrícola faz com que o engenheiro se empenhe para construir uma estrada que ligasse o norte ao sul do país. O programa conta como foi a construção dos primeiros 700 quilômetros da via sem autorização oficial e ainda lembra da traumática demissão de Bernardo Sayão do comando da Colônia Agrícola.

O penúltimo programa ressalta o papel de Bernardo Sayão na construção de Brasília, como braço direito do Presidente JK; e aborda também a grande aventura que foi concluir a tão sonhada estrada para Belém, graças à visão de JK que incluiu o percurso para Belém no seu Plano de Metas. Ele não mediu esforços para que a estrada fosse concluída em tempo recorde e nomeou como Rodovia Belém-Brasília.

O último episódio da produção mostra como a via está atualmente. A edição final da série aponta para o progresso que a estrada trouxe, mas indica também os problemas associados à nova rodovia, principalmente os ambientais.

Valorização do conteúdo independente

O seriado inédito Bernardo Sayão e a Estrada Para Belém é apresentado pela TV Brasil às quintas, às 23h. A produção documental é um dos conteúdos audiovisuais selecionados pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), através do Prodav TVs Públicas.

A TV Brasil é um dos canais que mais exibe conteúdo independente nacional. Além de ser uma grande apoiadora da produção de atrações dessa natureza no mercado audiovisual do país, a emissora estimula novos realizadores.

Sobre o Prodav

O Prodav é uma parceria entre a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para incentivar a produção regional e independente.

A proposta é ofertar esse conteúdo para as emissoras públicas. A EBC distribui o material ao disponibilizar as obras para todos os canais de televisão do campo público que aderirem ao projeto. A exibição das obras também pode ser acompanhada na programação da TV Brasil por meio das emissoras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Ficha técnica de Bernardo Sayão e a Estrada Para Belém

País: Brasil

Ano: 2024

Gênero: documental

Episódios: 5

Duração: 26 min.

Classificação indicativa: 10 anos

Realização: HB Videofilmes

Direção e roteiro: Hélio Brito

Produção Executiva: Sandra Alves

Direção de Fotografia: Igor Zinsky

Direção Musical: Nando Cruz

Edição: Hélio Brito, Luan Oliveira e Igor Zinsky

Trilha Sonora Original: Nando Cruz e Márcio Bello

Ilustração e animação: Alvino Torquato e Geuvar Oliveira

Locução: Odilon Camargo

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.