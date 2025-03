Professores de Jornalismo da UnirG coordenam GT no Intercom Norte

A coordenadora do curso de Jornalismo, Dra. Joyce Karoline Pontes e o coordenador de estágio, Me. Clifton Morais Correia, da Universidade de Gurupi – UnirG, irão coordenar o Grupo de Trabalho (GT) 17, no XXII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte (Intercom Norte). O evento ocorrerá de forma remota, de 28 a 30 de maio e o GT abordará “Redes Digitais, Cultura e Sustentabilidade na Amazônia”.

De acordo com Joyce Karoline Pontes, o GT proposto pelos docentes de Jornalismo da UnirG, tem como objetivo debater a influência dos sites e portais digitais, com um foco especial nas plataformas voltadas para a Amazônia.

“O intuito é debater a comunicação, visando a promoção das culturas regionais, a partir de uma proposta que explora o papel das redes digitais na disseminação de informações, resistência cultural e construção de uma identidade digital amazônica. O grupo busca ainda, aprofundar a reflexão sobre os desafios enfrentados pelos veículos de comunicação digital, especialmente nas questões relacionadas à sustentabilidade da região Norte”, afirmou Pontes.

Conforme o professor Clifton Morais, “ a abordagem do Grupo de Trabalho visa também, destacar como as redes sociais podem potencializar a divulgação de conteúdos que respeitem as tradições culturais amazônicas, ao mesmo tempo em que utilizam as potencialidades da internet para ampliar o alcance das informações”, relatou

O professor destacou ainda, os temas que serão debatidos. “Entre os destaques, incluem webjornalismo, meio ambiente, fotojornalismo, fake news, economia, saúde, educação, entre outros, criando um espaço propício para a troca de ideias inovadoras e inclusivas no campo da comunicação regional”, frisou.

Submissão de trabalhos científicos

O prazo para envio do resumo expandido está aberto e segue até 22 de abril. Os trabalhos aprovados para apresentação, em modo síncrono, serão divulgados em 16 de maio.

Os resumos expandidos devem ter entre 4 e 6 páginas. Para mais informações sobre o evento e como submeter seu trabalho, acesse o site oficial do Congresso na aba Grupos de Trabalho: https://www.intercomnorte.com.br.