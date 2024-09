Secretário da Educação do Tocantins recebe prêmio do Google de Liderança Inspiradora, em Nova York

Somente sete estados brasileiros foram premiados no evento

Ana Luiza Dias/Governo do Tocantins

Nesta terça-feira, 10, em Nova York (EUA), o secretário de Estado da Educação do Tocantins, Fábio Vaz, foi premiado na categoria Sparkle Leadership no Google for Education Leader Series 2024, importante premiação do Google. O reconhecimento é resultado do trabalho inovador e transformador que o secretário tem realizado à frente da Educação estadual.

O secretário-executivo Edinho Fernandes e o superintendente de Administração, Infraestrutura e Obras, Marcus Tadeu Ribeiro de Barros, estiveram presentes na cerimônia para receber o troféu em nome do secretário Fábio Vaz.

Com o sentimento de orgulho e satisfação pela conquista, o secretário Fábio Vaz destacou o impacto que a parceria com o Google For Education tem trazido para a educação tocantinense. “Este prêmio é um reflexo do esforço conjunto de toda a equipe da Seduc e do nosso compromisso em oferecer uma educação pública de qualidade, que prepare nossos estudantes para os desafios atuais. Receber esse reconhecimento de um gigante da tecnologia, como é o Google, é uma honra e nos motiva a continuar inovando e transformando a educação no Tocantins”, afirmou o gestor.

Na oportunidade, o secretário-executivo Edinho Fernandes reforçou a importância do prêmio para o estado e para a Seduc. “Estar aqui para receber esse prêmio em nome do secretário Fábio Vaz e da nossa equipe foi um momento de grande orgulho. O Tocantins se destaca como um exemplo de liderança inspiradora na educação, e esse reconhecimento só fortalece a nossa determinação em continuar avançando na integração da tecnologia com o ensino”, declarou.

A programação do Google Leader Series reuniu gestores educacionais de outros seis estados brasileiros e de outros países, que participaram de palestras, workshops e discussões sobre as perspectivas globais e tecnológicas da educação. Os participantes tiveram ainda a oportunidade de explorar o Chrome Experience Center, um espaço dedicado à apresentação de ferramentas tecnológicas que estão transformando a educação em todo o mundo.

Parceria com o Google

Neste ano, o Governo do Tocantins lançou o Profe Digital, uma ação do Programa de Fortalecimento da Educação (PROFE), que tem como objetivos promover a aprendizagem e a qualidade da educação; fomentar o desenvolvimento e a disseminação das inovações científicas, tecnológica educacional e assistiva; e investir na modernização dos equipamentos, permitindo o acesso à conectividade em escolas situadas em regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica e de baixo desempenho em indicadores educacionais.

Como parte dessa inovação digital, a Seduc adquiriu 97 mil licenças do Google for Education e repassou 13,6 mil chromebooks para os estudantes do Ensino Médio, por meio de uma parceria entre a empresa e o Governo do Tocantins. Sendo uma das maiores plataformas de educação do mundo, o Google for Education oferece uma gama de ferramentas, como o Google Classroom, o Google Drive e o Google Meet, para facilitar a colaboração e a comunicação entre professores e alunos, além de permitir a criação e o compartilhamento de documentos, apresentações e planilhas de forma eficiente.

No evento, o secretário-executivo Edinho Fernandes ainda apresentou os resultados do uso dos chromebooks nas escolas estaduais, demonstrando o impacto positivo da parceria com o Google.