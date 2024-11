Senadora Dorinha anuncia que 27 municípios tocantinenses foram contemplados no programa Minha Casa, Minha Vida

da redação

A senadora Professora Dorinha Seabra (União), nesta quinta-feira (21) recebeu a confirmação do Ministério das Cidades que 27 municípios tocantinenses foram contemplados no programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) para a construção de unidades habitacionais, com um investimento de R$3.25 milhões para cada município, somando R$87.750.000,00 para essa finalidade.

Desde 2022, a senadora Professora Dorinha, em parceria com o deputado federal Carlos Gaguim, tem somado esforços na retomada do programa Minha Casa, Minha Vida no Tocantins, buscando ampliar a oferta de moradias dignas para as famílias do estado, inclusive nos municípios menores.

Os municípios contemplados são Almas, Araguacema, Araguatins, Babaçulândia, Barrolândia, Bernardo Sayão, Bom Jesus, Chapada de natividade, Colinas, Couto Magalhães, Divinópolis, Formoso do Araguaia, Itacajá, Itaporã, Juarina, Lajeado, Miracema do Tocantins, Monte Santo, Nova Olinda, Oliveira de Fátima, Palmeirópolis, Pequizeiro, Praia Norte, Rio Sono, Santa Rosa, São Miguel, Tupirama com 25 unidades habitacionais cada cidade.