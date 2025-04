07 de Abril – Dia do Jornalista: os desafios enfrentados pelo profissional na era da informação

Por Redação

No dia 07 de abril, celebra-se o Dia do Jornalista, uma data dedicada a reconhecer a importância de uma das profissões mais fundamentais para o exercício da democracia. Em tempos de constantes transformações sociais, políticas e tecnológicas, o jornalismo se reinventa diariamente, enfrentando desafios que exigem comprometimento, ética e responsabilidade por parte dos profissionais da área.

Conforme o jornalista e egresso da Universidade de Gurupi – UnirG, Wesley Silas Barbosa da Cruz, proprietário do maior portal de notícias da região sul do Tocantins, Portal AtitudeTO, o amor pela comunicação surgiu ainda nos anos de 1990. “Comecei trabalhando com vendas de publicidade. Posteriormente, desenvolvi minhas habilidades de escrita em jornais impressos, o que me motivou a buscar formação acadêmica no Jornalismo. Durante a graduação, iniciei uma nova fase profissional ao lançar uma revista, que mais tarde evoluiu para o jornalismo digital com o Portal AtitudeTO”.

Hoje, com 19 anos de atuação on-line, Wesley celebra uma trajetória marcada por adaptação e evolução.

“Vivenciei as transformações do jornalismo, da era analógica à digital. Nosso portal oferece conteúdo de diversas editorias, sempre com o compromisso do jornalismo com rigor e seriedade”. Silas concluiu o curso de Jornalismo em 2006, é pós-graduado em Gestão Empresarial e Marketing, e tem o MBA em Marketing Branding e Performance pela Revista Exame/Saint Paul.

A paixão pela profissão também se revela nos futuros jornalistas. A acadêmica, Valesca Vitória Gonçalves, estudante do 7º período de Jornalismo, conta que a escolha profissional teve início com a fotografia.

“Diante do fim do ensino médio, despertei um amor pela fotografia, uma das áreas do Jornalismo. Sempre fui comunicativa e, com a oportunidade de cursar comunicação na UnirG, resolvi me profissionalizar. Estou finalizando o curso e a cada dia me descubro em uma atuação diferente. O jornalismo traz oportunidades diversas de crescimento, além de ser uma profissão que pode transformar o ambiente em que vivemos”, disse.

A era digital trouxe mudanças significativas ao cenário da comunicação. A digitalização da informação e a popularização das redes sociais transformaram o modo como consumimos e compartilhamos notícias. Se por um lado a velocidade de disseminação de informações aumentou, por outro, a facilidade com que conteúdos não verificados, as chamadas Fake News, se espalham tornou-se um dos maiores desafios da atualidade para os jornalistas.

Na opinião da acadêmica, a tecnologia tornou-se uma aliada do jornalismo. “Acredito que as mudanças tecnológicas não causaram efeitos negativos, pois ampliaram o alcance das informações. As redes sociais contribuíram bastante para isso. Porém, é importante firmar o compromisso da ética e da moral com a divulgação da notícia. Ainda vivemos uma era complicada com as Fake News, em que alguns portais informam sem responsabilidade, prejudicando o discernimento das pessoas”, relatou Gonçalves.

O jornalista exerce um papel vital ao atuar como intermediário entre a sociedade e os fatos, contribuindo para a transparência, a fiscalização do poder público e a garantia do direito à informação. Independentemente do meio de comunicação utilizado, o compromisso com a verdade, a ética e a imparcialidade é inegociável.

De acordo com a coordenadora de Jornalismo da UnirG, professora Dra. Joyce Karoline Pontes, a pressão sobre os profissionais tem crescido diante da velocidade com que as informações são compartilhadas.

“Muitas vezes, isso ocorre sem a devida verificação, criando um ambiente de incerteza que desafia a precisão e a ética jornalística. A imparcialidade é fundamental nesse processo e nós, como professores dessa área, devemos nos atentar que a profissão do jornalista, principalmente com a queda do diploma, tem sido desafiada pela falta de segurança no trabalho e pela instabilidade econômica dos meios de comunicação”, destacou.

Mesmo diante dessas dificuldades, a professora acredita que o jornalismo segue sendo essencial para a sociedade. “Apesar dos desafios, o jornalismo continua sendo uma profissão fundamental para a democracia. Ensinar meus alunos a abraçar esse compromisso, mesmo em tempos difíceis, é algo que vejo como uma responsabilidade central na minha prática como docente”, finaliza a coordenadora.

Neste 07 de abril, mais do que comemorar, é preciso refletir sobre a importância do jornalismo e o compromisso que ele carrega: informar com responsabilidade, fiscalizar com isenção e narrar os fatos com coragem. Em um mundo onde a informação é valiosa e a desinformação é uma ameaça constante, o jornalista se mantém como um pilar essencial da democracia.

(Texto: Giselli Raffi – Jornalista)