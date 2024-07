Gurupi recebe primeira imersão para Pastores e Líderes

Por Redação

O evento acolherá várias igrejas da região norte do país e acontecerá na Igreja Batista Ebenézer em Gurupi (IBE em Células).

A cidade de Gurupi, na região sul do Tocantins, sediará o Primeiro Imersão voltado para pastores e líderes da região norte do Brasil. O encontro acontecerá entre os dias 24 a 27 de setembro de 2024, na Igreja Batista Ebenézer (IBE em Células), na rua 09 com avenida Rio de Janeiro. O evento será uma oportunidade de compartilhar a visão e experiência de igrejas em células e em pequenos grupos no país. A expectativa é que quase 800 pessoas participem.

O projeto “Semana de Imersão” foi criado pela Primeira Igreja de Marília–SP, conduzido pelo Pr. Domingos Jardim. O evento já recebeu centenas de igrejas, pastores e líderes de todo o Brasil, ajudando vários ministérios e instituições religiosas.

Segundo o pastor da IBE em Células, José de Melo Neto, durante os quatro dias, o evento trará palestras e ministrações com temas voltados para planejamento ministerial, igrejas multiplicadoras, visão de liderança, testemunhos, apresentação de projetos, cultos e celebrações, entre outros. Toda programação acontecerá durante o dia e a noite. Serão quase 20 preletores. “Sei que vão ser dias poderosos. Queremos convidar todos os pastores e líderes a participarem. Temos uma cidade a ganhar e precisamos trabalhar na mesma visão”, destacou o pastor.

Um dos grandes exemplos citados durante a Semana de Imersão, foi a expansão da IBE em Células em Gurupi, que por muitos anos levou caravanas com seus líderes para Marília em busca de conhecimento e estratégias para o crescimento do reino.

O evento, apesar de ser voltado para líderes de ministérios religiosos e pastores, será aberto ao público. O interessado deve se inscrever por meio do site: https://ibeemcelulas.com/ingresso/imersao/ e efetuar o pagamento de R$70. Cada participante deve cadastrar um e-mail válido, pois através dele receberão informações sobre o evento.

SOBRE A IBE EM CÉLULAS

A Igreja Batista Ebenézer, é uma igreja que funciona em células, onde vários grupos realizam encontros em casas para compartilhar sobre a bíblia. Realizam ação social e tem o lema de amor e cuidado, onde se preocupam em acompanhar vidas em processo de transformação em Deus. Atualmente são cerca de 60 células em vários bairros de Gurupi. Em média 1000 a 1100 pessoas se reúnem nesses locais uma vez por semana.

A igreja também possui programação voltada para diversos públicos, entre eles: crianças, adolescentes, jovens e adultos, além de programações para casais, homens e mulheres.