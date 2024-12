Bloco “Os Metralhas” expressa insatisfação com mudança de Circuito do Carnaval em Gurupi

O tradicional bloco carnavalesco “Os Metralhas”, que celebra 49 anos de história este ano, manifestou sua insatisfação com a alteração do local do circuito do Carnaval em Gurupi. A mudança prevê a transferência do evento da Avenida Pará – Centro de Gurupi, próximo ao Mutuca, para a Avenida C, no Setor Nova Fronteira. “Questionamos por que surgem problemas como se o Carnaval fosse um grande fardo”, afirmou a diretoria.

Por Wesley Silas

A diretoria do bloco, através de uma nota oficial, questionou a decisão: “Agora, com o Carnaval fortalecido e a avenida repleta de foliões, questionamos por que surgem problemas, como se o Carnaval fosse um grande fardo.”

A nova localização foi definida em votação realizada na segunda-feira, dia 16, após entidades como a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Corpo de Bombeiros considerarem a Avenida Pará inadequada devido ao seu espaço restrito e ao impacto no comércio local, não apenas durante os dias de festa, mas também na fase de montagem e desmontagem das estruturas.

“Ao longo dos anos, enfrentamos dificuldades com as mudanças de local. A transferência do circuito da Avenida Goiás para o Parque Mutuca gerou transtornos, especialmente para os blocos e trios elétricos. Mais tarde, a mudança para a Avenida Pará quase comprometeu o Carnaval. Agora, com o evento robusto, questionamos por que surgem problemas como se o Carnaval fosse um grande fardo”, afirmou a diretoria.

O bloco destacou que as decisões foram tomadas de forma precipitada e afetaram a tradição do Carnaval de Gurupi, pedindo uma reflexão mais cuidadosa para evitar novas alterações abruptas.

“É importante considerar os aspectos positivos e os benefícios que o carnaval traz. Lembramos da Avenida Goiás, onde as escolas de samba, como Os Metralhas e Os Espantalhos, proporcionaram carnavais repletos de magia, ritmo e beleza. Da mesma forma, os primeiros blocos, Os Pifados e As Caridosas, encantaram a todos há 40 anos. Desde então, temos feito mudanças anualmente, mas nunca uma tão significativa como retirar o circuito do centro de Gurupi”, salientou a diretoria.

Sobre o Bloco

Resistindo desde a década de 1970, “Os Metralhas”, junto com “Os Pifados”, continuam a preservar as tradições do Carnaval de Gurupi, garantindo a animação durante o dia e parte da noite. Fundado por Luiz Felipe dos Santos, o bloco celebra quase meio século de história carnavalesca.

Nota

Caros amigos,

Como foliões veteranos que contribuíram para a construção do carnaval de Gurupi, queremos compartilhar algumas reflexões sobre a mudança da localização do evento.

Vamos refletir cuidadosamente para evitar decisões precipitadas.

Bloco Os Metralhas