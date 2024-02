Por Redação

A segunda noite da DianoFolia foi marcada pela presença do governador e da primeira-dama do estado. O carnaval é considerado um dos melhores do estado e conta com 5 dias de programação intensa de shows locais e nacionais.

Fonte: Liel Fernandes / Assessoria de Imprensa

Fotos: Esequias Araújo / Secom