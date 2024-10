Cidades com melhores desempenhos ambientais na Temporada de Praia 2024 recebem “Premiações Destino Sol e Praia e Evento Sol e Praia” 

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), realizou nesta quinta-feira, 31, a cerimônia de entrega de prêmios, aos municípios contemplados, do Selo Praia Responsável, além das premiações Destino Sol e Praia e Evento Sol e Praia. A iniciativa visa incentivar os municípios contemplados com aporte financeiro do Estado que realizaram práticas sustentáveis na temporada de praia 2024.

Sete municípios tocantinenses concorreram à premiação ao Selo Responsável, sendo o município de Pedro Afonso o vencedor, cumprindo critérios de sustentabilidade, acessibilidade, segurança e ordenamento, dentre outros.

O prefeito do município de Pedro Afonso, Joaquim Pinheiro, agradeceu ao governador Wanderlei Barbosa e toda equipe da Setur pelo empenho e incentivo para fomentar o turismo e economia local durante o período da Temporada de Praia.

“Estamos muito felizes pelo reconhecimento por parte do Governo do Tocantins, devido ao nosso empenho para oferecer aos visitantes da Praia Rio Sono, uma praia com todos os critérios de sustentabilidade”, destacou o prefeito.

Durante a cerimônia, também foi concedido o troféu aos municípios que se destacaram com maior fluxo de pessoas em eventos e destino. A cidade de Miracema foi contemplada com o troféu Evento Sol e Praia, pela maior concentração de pessoas durante a micareta Miracaxi, reunindo mais de 60 mil pessoas. A prefeita Camila Fernandes, agradeceu o Governo do Estado e destacou a importância desse reconhecimento para o município e ressaltou que esses eventos movimentam a economia da cidade.

O troféu Destino Sol e Praia foi concedido ao município de Araguacema que atraiu um público em torno de 86 mil pessoas durante a temporada. Na oportunidade, o prefeito Marcus Martins agradeceu o incentivo do Governo do Estado e falou sobre o retorno econômico que a Temporada de Praia traz para os municípios, gerando renda para população.

Para o Secretário Hercy Filho, a marca do governador Wanderlei Barbosa é consolidar a Temporada de Praia como um produto turístico para o Brasil e para o mundo. “É de suma importância que tenhamos praias bem estruturadas para atender bem os visitantes e consolidar a Temporada de Praia tocantinense como um destino turístico”, pontuou o secretário.

Selo

O Selo Praia Sustentável, que garante um prêmio de R$ 100 mil para as cidades com melhores desempenhos ambientais da Temporada de Praia, foi lançado em junho pelo Governador Wanderlei Barbosa. Uma iniciativa que visa reconhecer e promover práticas sustentáveis e seguras nas praias participantes, garantindo uma experiência agradável e segura para os visitantes.

Participantes

O evento contou com a participação do Deputado Vilmar Oliveira, além de representantes da Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros Militar, Agência de Fomento, Detran, Associação dos Profissionais de Turismo do Estado do Tocantins (Aprotur), Sebrae, Palmas Convention e Senac.