Tetim prestigia formatura de custodiados na Fazenda Penal Agropecuária de Cariri

Por Redação

Na manhã desta quinta-feira, 21, a Fazenda Penal Agropecuária de Cariri foi palco de uma solenidade especial que marcou a formatura de custodiados que concluíram com êxito os cursos de manejo de animais e horticultura.

O evento contou com a presença do Prefeito eleito de Cariri, Tetim (UB), da vice-prefeita eleita Ivonete (Republicanos), além de autoridades como o Secretário de Cidadania e Justiça do Tocantins, Deusiano Pereira de Amorim, diretor do presídio, Marcos Porto e diretor da Fazenda Agrícola Paulo Sérgio.

Durante a cerimônia, Tetim destacou a importância da educação e da reintegração social, afirmando: “Hoje celebramos não apenas a conclusão de um curso, mas a esperança de um novo começo. A qualificação profissional é essencial para a reintegração dos custodiados à sociedade. Estamos aqui para apoiar e incentivar essa transformação”, afirmou.

Além da formatura, a solenidade incluiu a entrega de maquinários que irão potencializar as atividades na unidade, representando um avanço significativo na infraestrutura da Fazenda Penal. As autoridades também visitaram as novas instalações construídas com recursos do Judiciário da Comarca de Gurupi, que visam garantir melhores condições para os custodiados.

A vice-prefeita eleita Ivonete complementou as palavras de Tetim, enfatizando: “A educação é a chave para um futuro melhor. Hoje, vemos que é possível transformar vidas através do conhecimento e do trabalho. Estamos juntos nesse compromisso de promover a dignidade e a inclusão, disse.

A formatura não apenas celebrou a conquista dos custodiados, mas também reforçou o compromisso das autoridades locais com a educação e a reintegração social, promovendo um futuro mais esperançoso para todos.