Governador Wanderlei Barbosa participa da Feira Internacional de Comércio Exterior do Brasil Central, em Goiânia

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou nesta quarta-feira, 28, da abertura da Feira Internacional de Comércio Exterior do Brasil Central (Ficomex 2024), considerada a maior feira de internacionalização de negócios do país, que ocorre até esta quinta-feira, 29, no Centro de Convenções, em Goiânia/GO. Durante o evento, também ocorreu a abertura do 2° Fórum de Governadores do Brasil Central. Acompanharam o governador no evento a primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero; o secretário de Estado da Comunicação, Márcio Rocha; e o secretário extraordinário de Representação do Tocantins em Brasília, Carlos Manzini Júnior.

Com o tema O Brasil Central e a geração de negócios com o mercado global, a Ficomex aborda três eixos: negócios, políticas públicas e educação. O evento é promovido pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) e pela Federação das Associações Empreendedoras, Comerciais, Industriais, de Serviços, de Tecnologia, de Turismo e do Terceiro Setor do Estado de Goiás (Faciest), em uma ação conjunta com o Consórcio dos Estados do Brasil Central, que reúne os estados de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão e Rondônia.

A participação do Governo do Tocantins na Ficomex 2024 destaca a importância do Estado como um polo estratégico para investimentos em diversos setores. O Tocantins oferece condições favoráveis para o desenvolvimento de atividades econômicas diversificadas e alinhadas às políticas de sustentabilidade social e ambiental. Ao se posicionar como um estado de grandes oportunidades, o Tocantins reforça seu compromisso em atrair investidores e promover um ambiente de negócios próspero, sustentável e inovador.

“É uma satisfação estar aqui neste evento, apresentando um pouco do Tocantins, o estado mais jovem da federação, que tem crescido e melhorado seus indicadores, tanto na área comercial quanto no crescimento econômico, mas principalmente na área social. A redução dos índices de desemprego é fundamental para garantir dignidade às famílias tocantinenses. Agradeço à grande liderança do governador Caiado, tanto no Brasil quanto no Consórcio Brasil Central”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.

Estande do Tocantins

Além de participar ativamente dos debates e das exposições, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), montou um estande na feira para apresentar suas oportunidades e suas vantagens econômicas. O estande serve como uma vitrine das iniciativas do Estado para atrair investidores e fomentar o desenvolvimento sustentável.

No estande, o Tocantins apresentará seu plano estratégico, destacando os benefícios fiscais oferecidos, incluindo aqueles voltados para o comércio exterior. O Estado possui incentivos atrativos para importadoras, atacadistas, indústrias e empresas de comércio, garantindo vantagens exclusivas para diferentes setores empresariais. Haverá conversas e apresentações direcionadas a empresários e investidores interessados em conhecer as vantagens de investir no Tocantins, com o objetivo de impulsionar ainda mais o crescimento do comércio e da indústria local.

O diretor de Atração de Investimentos em Desenvolvimento Estratégico da Sics, Sergio Noleto Barbosa, enfatizou a importância do Tocantins mostrar seu planejamento estratégico e capacidade de desenvolvimento.

“O objetivo é apresentar os planos e os incentivos fiscais para atrair novas parcerias e aumentar a arrecadação, fortalecendo assim o comércio e a indústria do Tocantins, além de fomentar a colaboração entre os estados”, salientou o diretor.

Ficomex 2024

São dezenas de embaixadas, Câmaras de Comércio Exterior, empresas brasileiras e estrangeiras, Instituições de Ensino Superior e governos estaduais reunidos em um só local. Na programação, estão previstas rodadas de negócios que permitirão às empresas vender seus produtos e serviços, além de identificar oportunidades de compra.

O governador do estado de Goiás e presidente do Consórcio Brasil Central, Ronaldo Caiado, realizou a abertura do evento. “Aqui na Ficomex, temos a oportunidade de mostrar para o mundo o potencial do nosso estado e, ao mesmo tempo, aprender com a experiência de outros países. Reconhecemos que essa é uma via de mão dupla, de troca e aprendizado mútuo. Parabenizo a todos pelo sucesso deste evento. Estou visitando os estandes para verificar de perto as maravilhas que estão sendo apresentadas, estamos todos empenhados em fazer deste evento um marco de cooperação e desenvolvimento”, finalizou o governador Ronaldo Caiado.

Edição: Victória Milhomem