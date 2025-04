Jalapão: uma imersão inesquecível na essência do Tocantins

Descubra o Jalapão, o principal atrativo turístico do estado, pelos olhos de Andreia e Elifas, um casal cuja paixão pela região deu origem a uma experiência de ecoturismo

Por Redação

Imagine um lugar onde o dourado das dunas encontra o verde vibrante do cerrado, onde a água cristalina dos fervedouros convida a flutuar em um abraço da natureza e cânions imponentes revelam cachoeiras escondidas. Esse paraíso existe e se chama Jalapão, no coração do Tocantins. Para muitos viajantes, a beleza singular dessa região é um imã irresistível, um chamado para explorar paisagens que parecem ter saído de um sonho.

Para quem busca uma escapada inesquecível, o próximo feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, pode ser a porta de entrada para vivenciar essa experiência. A dica é optar pela contratação de operadoras confiáveis, que oferecem serviço completo, com traslado, guia, ingressos nos atrativos, hospedagem e alimentação.

Visitar as dunas, fervedouros, comunidades quilombolas, mergulhar em cachoeiras, rios e riachos e águas cristalinas e refrescantes é imprescindível em qualquer roteiro!

Neste deserto recortado por oásis surpreendentes é possível encontrar muitas histórias de pessoas que se dedicam a oferecer o melhor aos viajantes. Este é o caso de Andreia Fernandes e Elifas Junior, que há mais de uma década sentiram-se inspirados por esta região incrível a criar a Deserto do Jalapão, uma empresa que se tornaria sinônimo de ecoturismo de experiência e referência internacional, figurando entre as 10% melhores do mundo segundo o TripAdvisor desde 2020.

Para Andreia e Elifas, o Jalapão é mais do que um destino; é um lar que eles desejam compartilhar com o mundo de forma autêntica, segura e responsável. “Cada roteiro é pensado com o coração, para que nossos viajantes não apenas vejam a beleza, mas sintam a energia única desse lugar”, compartilha Andreia. Júnior complementa: ‘nosso compromisso vai além do turismo; é com a preservação, com a cultura local e com a criação de memórias inesquecíveis para cada pessoa que confia em nós.”

A vivência no Jalapão com operadoras como a Deserto do Jalapão vai além das paisagens deslumbrantes. Adriana Alves Anquier, uma viajante experiente que já explorou 39 países, ficou impressionada com o profissionalismo e o cuidado da equipe, destacando a “verdadeira imersão cultural” proporcionada. Essa imersão se revela na visita aos fervedouros, oásis de águas cristalinas onde a sensação de flutuar desafia a gravidade, e nos encontros com a rica cultura das comunidades quilombolas, onde o artesanato em capim dourado encanta pela beleza e pela história.

Luis Fernando, de Aracaju, que explorou o Jalapão por seis dias, ressaltou o “excelente atendimento” e o “domínio e atenção” dos condutores, que guiam os visitantes com cuidado e bom humor por trilhas que levam a maravilhas como o Cânion do Sussuapara, com suas águas esverdeadas e formações rochosas esculpidas pelo tempo, e a refrescante Cachoeira da Formiga, um convite para um mergulho revigorante.

Para você que não conhece, mas tem vontade de visitar o Jalapão, fica a opinião deste casal que mantém viva a mesma admiração de seus primeiros dias na região. “É impossível não se emocionar com a grandiosidade da natureza.”