Patrimônio gastronômico do Tocantins ganha novos pratos

Atualização da legislação reforça tradições culinárias, incentiva o turismo e beneficia pequenos produtores do Estado

Por Redação

A gastronomia tocantinense ganhou mais reconhecimento com a Lei nº 4.459, de 4 de julho de 2024, publicada no Diário Oficial nº 6.607, em 9 de julho de 2024. A nova legislação altera a Lei nº 3.253, de 31 de julho de 2017, que declara patrimônio cultural e gastronômico do Estado do Tocantins comidas típicas que representam a identidade regional.

A atualização da lei inclui novos pratos na lista de reconhecimentos e reforça a importância de preservar e valorizar receitas tradicionais que fazem parte da cultura tocantinense. Entre os pratos já reconhecidos estão o pequi com arroz, a galinhada e o chambari, considerados símbolos da culinária local.

De acordo com o diretor técnico, Rogério Ramos, a medida também representa um avanço no incentivo ao turismo e à economia criativa, porque fortalece a produção regional e promove o uso de ingredientes locais. O que segundo ele, gera oportunidades para os empreendedores do setor gastronômico. “É uma oportunidade para fomentar negócios no ramo alimentício. Esta lei valoriza a tradição cultural e incentiva os empreendedores locais a transformarem a gastronomia em um diferencial competitivo e o Sebrae está pronto para oferecer capacitações, consultorias e apoio estratégico para impulsionar o setor”, afirmou.