Sindicato Rural de Gurupi anuncia programação da I Semana do Cavalo, que encerrará com Show de Zé Vaqueiro e músicos regionais

O Sindicato Rural de Gurupi revelou a programação oficial da I Semana do Cavalo, um evento inédito que ocorrerá de 16 a 21 de setembro no Parque de Exposição Agropecuária de Gurupi. Durante essa semana, o público terá a oportunidade de participar de cursos e atividades voltadas para o universo equestre, além de prestigiar competições esportivas e atrações culturais. Durante entrevista coletiva com a imprensa o presidente do Sindicato Rural, João Victor Stival, comentou como será o evento que terá apresentações de várias modalidade do esporte equestre que culminará em shows regionais e nacional com a banda Zé Vaqueiro. “Teremos as regras para acontecer o evento e, principalmente, a Justiça Eleitoral limita o que cada candidato deve fazer ou não fazer, principalmente nestes locais fechados de eventos aberto ao público. Então a gente tem que seguir as orientações da justiça eleitoral”, explicou.

Por Redação

A programação da Semana do Cavalo terá início no dia 16 de setembro, com cursos de Casqueamento e Doma, realizados em parceria com o Sistema FAET/Senar. Esses cursos, que se estenderão até o dia 20, visam proporcionar capacitação técnica a criadores, peões e profissionais do setor agropecuário, contribuindo para o fortalecimento do segmento na região.

No sábado, 21 de setembro, a partir das 8h, o evento atingirá seu ápice com competições de Três Tambores, Laço em Duplas e Vaquejada, reunindo competidores e amantes do esporte de todo o estado. As provas prometem atrair um grande público ao Parque de Exposição, valorizando a cultura equestre e as tradições da vida no campo.

À noite, a partir das 22h, a programação cultural ganhará destaque com um show que contará com artistas locais, como Deusa Pinheiro, Rick Souza e Jefferson Alves, culminando com a apresentação do renomado cantor nacional Zé Vaqueiro. O encerramento da Semana do Cavalo promete ser repleto de animação e um clima de confraternização entre participantes e visitantes.

João Victor Stival, presidente do Sindicato Rural de Gurupi, ressaltou a importância da I Semana do Cavalo para a cidade e para o setor agropecuário. “O evento representa uma oportunidade única para profissionais e entusiastas da área, além de fortalecer nossa cultura e tradição rural. A parceria com o Sistema FAET/Senar é fundamental para garantir a qualidade dos cursos e promover o desenvolvimento técnico dos participantes”, afirmou Stival.

Confira a íntegra da entrevista com o presidente do Sindicato rural, João Victor Stival

Sobre o evento:

A Semana do Cavalo reafirma o compromisso do Sindicato Rural de Gurupi com o desenvolvimento do setor agropecuário local, oferecendo atividades que vão além do entretenimento, com foco na capacitação e valorização dos profissionais da área. A expectativa é que o evento se torne um marco no calendário anual da cidade e um ponto de encontro para todos que compartilham a paixão pelo universo do cavalo.