Tecnologia e criatividade: Public mergulha na era da IA e eleva o padrão das campanhas

Por Redação

A inteligência artificial desembarcou de vez na propaganda tocantinense. A Agência Public, uma das mais tradicionais de Palmas, com 21 anos de existência está aplicando os conceitos de IA, na criação de conteúdos e produção audiovisual para seus clientes. Um exemplo foi a campanha encomendada pelo Ministério Público Estadual para o Combate à Violência Infantil, um trabalho realizado em parceria com prefeituras do Estado. A produção das peças foi integralmente feita com recursos de inteligência artificial.

A estratégia de utilização de IA nas produções idealizadas pela Public, foi delineada em convenção das empresas do grupo em fevereiro deste ano, quando foi criado um núcleo interno para estudo e aplicação das ferramentas de IA em quase todos os processos internos da empresa, com ênfase na produção audiovisual.

“Começamos a testar ainda no ano passado e este ano já tivemos a segurança de oferecer aos nossos clientes e os resultados vem agradando, o que nos inclina a continuar investindo em capacitação dos nossos técnicos”, explicou o diretor de produção Elias Felizardo.

A campanha do Ministério Público foi desenvolvida em formato de animação 3D com os personagens e movimentos todos criados por Inteligência Artificial, manipulados pelos profissionais Br153Imagens, produtora do grupo, conferindo um acabamento superior nas peças. Outras campanhas da agência também já foram desenvolvidas nesse formato, como a campanha da Dengue 2025 da Prefeitura de Porto Nacional e novas campanhas estão sendo criadas e confeccionadas com a IA.