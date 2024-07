Temporada de praias inicia com incentivo do Governo do Tocantins de R$ 35 milhões, premiação para práticas sustentáveis e segurança reforçada

Mais de 40 municípios tocantinenses são contemplados com recursos da gestão estadual para a realização de infraestruturas nas praias

Por Ivan Trindade e Alechandre Obeid/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins celebra o início de um importante período para os tocantinenses, a temporada de praias. Neste ano, com um investimento de R$ 35 milhões do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), aproximadamente 45 municípios terão recursos para aprimorar a infraestrutura das praias. Esses espaços contarão com atrativos culturais, esportivos, gastronômicos e educativos, prometendo movimentar a economia local. As operações das Forças de Segurança também estão em andamento em todo o território estadual neste período de férias.

“Nossas praias são verdadeiros tesouros naturais. Estamos investindo em várias praias do Tocantins, sabendo que o Estado terá um retorno financeiro com isso. Ainda com o fortalecimento de eventos culturais, que são de suma importância para nossa cultura e turismo”, destacou o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa.



Selo Praia Responsável

Com o objetivo de garantir que a temporada de praia promova práticas sustentáveis, o Governo do Tocantins lançou, para este período, o Selo Praia Responsável. A ação é uma iniciativa que premia, com um fomento de R$ 100 mil para investimento, as praias que atenderem às exigências do selo, que incluem instalação de lixeiras, sinalização orientativa, píer, estacionamento, banheiros com acessibilidade para pessoas com deficiência, estação de coleta seletiva, realização de ação ambiental (coleta de óleo), saneamento das barracas comerciais e análise microbiológica da água. O edital do selo foi lançado no dia 21 de junho e prorrogado até o dia 10 de julho.



“Queremos avançar a cada ano e fazer com que esse produto turístico, as praias no Tocantins, seja consumido pelo Brasil e pelo mundo. Os municípios, adequando-se às exigências, podem ganhar um prêmio para estruturarem ainda mais as suas praias. Esse é o grande diferencial deste ano”, pontuou o secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho.

Reforço na infraestrutura

Em um esforço coletivo para melhorar ainda mais a segurança dos tocantinenses nas estradas, principalmente neste período em que o fluxo viário aumenta, o Governo do Tocantins destinou R$ 430 milhões em obras rodoviárias no primeiro semestre de 2024. Foram realizados investimentos em reconstrução asfáltica, recapeamentos em estradas, construção de novas estruturas, como a nova ponte de Porto Nacional, além de importantes trechos já entregues e a serem finalizados na região do Jalapão. Os valores aplicados também favorecem vários setores que constituem a base da economia tocantinense, como o agroindustrial, o turismo e a logística de transportes.

Segurança pública

As cidades que têm programações de férias, principalmente de praias, terão reforço da Polícia Militar do Tocantins (PMTO) durante todo o mês de julho. A Operação Temporada de Férias 2024, deflagrada pela PMTO, visa intensificar o policiamento ostensivo e preventivo nas áreas de maior circulação de pessoas e turistas no Estado. Iniciada em 30 de junho, a ação continua até 31 de julho. Os policiais estarão atentos para combater atitudes violentas de qualquer natureza, bem como ocorrências de perturbação do sossego público, vandalismo, porte de arma, tráfico de entorpecentes, condução perigosa, furtos, além de outras ações para assegurar um período de férias tranquilo para a população tocantinense.

O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) vai estar diretamente em mais de 17 praias em todas as regiões do Estado e, indiretamente, em mais de 20 áreas balneares, onde a classificação permite a atuação de Guarda-Vidas Civis (GVCs), apenas, e que já foram capacitados pela corporação. Serão empregados, por final de semana, mais de 40 bombeiros militares que, somados aos guarda-vidas civis, ultrapassarão 120 profissionais presentes, especialmente nos pontos de lazer com maior exigência de segurança.

“O Corpo de Bombeiros selecionou e qualificou 360 guarda-vidas civis, que receberam o certificados como aptos a atuar em áreas balneares controladas por prefeituras e clubes particulares na temporada, atendendo a Norma Técnica 34, da própria corporação, baseado em estudos das principais praias onde foram estabelecidos níveis de riscos, como correnteza, a largura, profundidade, existência de pedras em seu leito, existência de local elevado para salto e até mesmo o espaço para o desembarque. Estamos fazendo o nosso papel para oferecer à população tocantinense o máximo de segurança possível durante o período de férias”, explicou o comandante-geral do CBMTO, coronel Peterson Queiroz de Ornelas.

Já o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) vai realizar, durante o mês de julho, a Operação Malha Fina com o intuito de coibir crimes ambientais. Entre os dias 5 e 30 deste mês, serão promovidas ações de educação ambiental e fiscalização nas praias. Ao todo, 25 cidades serão visitadas pelo órgão.

Os tocantinenses e turistas também podem contar com as equipes das Centrais de Atendimento da Polícia Civil. As centrais funcionam 24 horas, em regime de plantão.

Esportes

A temporada de praias contará, ainda, com atividades do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude (Seju). Começa neste sábado, 6, em Paranã, a 2ª edição do projeto Esporte Verão. A Praia do Dominguinhos será palco de disputas de vôlei de praia até o domingo, 7. A programação do Esporte Verão segue nos dias 13 e 14 de julho, na Praia de Luzimangues (Porto Nacional), com futevôlei; e em Novo Acordo, com vôlei de praia; nos dias 20 e 21 em Caseara, com beach soccer; e Tupiratins, com futevôlei; nos dias 27 e 28 de julho em Rio dos Bois, com beach soccer; Filadélfia com futevôlei e Araguacema com futevôlei.

Programações culturais

Araguanã

Em Araguanã, as atrações da Aragua Beach 2024 começaram na sexta-feira, 5, e seguem até o início de agosto. As apresentações no local ocorrerão sempre aos sábados e domingos. Shows de Biguinho Sensação, Felipe Ferraz, Forró do Pegador, Washington Brasileiro e Igor Cunha estão previstos para ocorrer neste primeiro fim de semana.

Araguacema (Praia da Gaivota)

A programação já foi iniciada na conhecida Praia da Gaivota. Neste sábado, 6, será a vez de Evoney Fernandes cantar para os visitantes; Gordinho Pressão, William Camargo e Yago Morais se apresentam no domingo, 7.

Aliança do Tocantins (Praia do Croá)

Em Aliança do Tocantins, na Praia do Croá, os shows culturais irão começar a partir do dia 12 de julho. Nomes como Moleca 100 Vergonha, Piseiro do Barão, Kiko Chicabana e Psirico passarão pela estrutura, animando os turistas.

Caseara (Praia do Sol)

A edição de 2024 da Praia do Sol, em Caseara, começa neste sábado, 6, com DJ Iallison e Banda Araketu; e, no domingo, 7, Sandro Rodrigues e Forró Balançado. No local, atrações culturais devem ocorrer até dia 28 de julho.

Itacajá (Praia da Orla)

Com programação também em dias, além do fim de semana, a Praia da Orla, em Itacajá, conta a partir deste sábado, 6, com shows artísticos de Gino e Geno, Wanderson Britto e Gabriel, Débora e Gerúsia, Forró de Elite entre outros.

Miracema (Praia Mirassol)

Em Miracema, a abertura oficial ocorre neste domingo, 7, com o desfile da Garota Mirassol e show de Viny Damaré. A estrutura, que neste ano tem programação até o dia 28 de julho, também receberá, nos demais dias, Flávio Di Levada, Severinos, Tarcio Silva e outros.

Paranã (Praia do Domingos)

No sul do Tocantins, na Praia do Domingos, em Paranã, a programação contará com DJ Juraya Uai, Piseiro do Barão, Diego e Victor Hugo.

Porto Nacional (Praias de Porto Real e de Luzimangues)

Para os portuenses, haverá programação nas praias de Porto Real e de Luzimangues. Apresentações artísticas de Kamisa 10 e Papazoni ocorrem neste primeiro final de semana.

Pedro Afonso

Carlos e Jader cantam neste sábado, 6, na praia municipal de Pedro Afonso. Psirico, Zé Vaqueiro, Túlio Mineiro, Kaká e Pedrinho se apresentam na próxima semana.

Tocantínia (Praia do Pôr do Sol)

Já no centro do Estado, a programação começou no final de junho e segue até o dia 28 de julho. Neste sábado, 6, cantam na cidade Rony Sertão e Marlon e Muriel. No domingo, 7, será a vez do duo PH e Michel