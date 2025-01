Febtur Tocantins realiza evento em Peixe com a participação de autoridades e jornalistas

A Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo do Tocantins (FEBTUR Tocantins) deu início às suas atividades oficiais de 2025 com uma reunião estratégica que reforça a parceria entre comunicação e turismo no Estado.



Por Redação

O presidente Marco Aurélio Jacob e a vice-presidente Seleucia Fontes estiveram com o secretário de Turismo, Hercy Filho, nesta quarta-feira, 15, para convidá-lo oficialmente para o primeiro encontro dos associados da entidade, que será realizado no município de Peixe.

A programação do evento inclui visitas técnicas aos principais atrativos locais, como o arquipélago do Tropeço, e uma experiência gastronômica única. O cardápio, inspirado nos sabores ricos e variados do cerrado tocantinense, será preparado pela renomada Chef Rosa de Fogo, destacando o potencial culinário da região. O evento também contará com a participação de autoridades de Peixe e de Gurupi.