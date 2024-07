Lei estabelece Mirante Limpão como patrimônio histórico, turístico e cultural de Palmas

da redação

De autoria do vereador Folha (PSDB), a Lei nº 3.091, de 1º de julho de 2024, que declara o Mirante do Limpão como Patrimônio Histórico, Turístico e Cultural de Palmas, foi sancionada pela prefeita Cinthia Ribeiro Mantoan. A lei tem como objetivo reconhecer a relevância do local para moradores e visitantes da capital tocantinense, por ser um espaço de contemplação e conexão com a natureza.

Visita panorâmica e beleza natural

Localizado a 420 metros de altitude e 170 metros acima do nível da cidade, o Mirante do Limpão é um dos pontos mais apreciados para a observação do pôr do sol e do nascer do sol. Com uma vista panorâmica que abrange Palmas e a Serra do Carmo, o local é conhecido por sua beleza natural e facilidade de acesso.

Com a sanção da lei, o Mirante do Limpão passa a ser oficialmente reconhecido como um patrimônio imaterial de Palmas, destacando-se não apenas como um ponto turístico, mas também como um símbolo cultural e histórico da cidade.